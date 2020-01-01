вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Уродженка Волині гратиме у складі польського футбольного клубу

Уродженка Волині гратиме у складі польського футбольного клубу
Уродженку Ковеля, футболістку Ольгу Зубчик підписав польський клуб «Чорний Сосновець» (Czarni Sosnowiec).

Після п’яти років виступів за «Лодзь» захисниця Ольга Зубчик стала гравчинею клубу зі Сосновця. Про це повідомляють на сайті польського клубу, передає видання "Район.Спорт".

«Це суттєве зміцнення нашого оборонного блоку», – підкреслюють на сайті «Чорного Сосновця».

Довідково:

Ольга Зубчик – представниця ковельського футболу (вихованка Люблинецької ДЮСШ). З 2010 року грала в «Гурнику Ленчна» (Польща), де завоювала чотири медалі в Екстралізі. 2014 року покинула цей клуб заради литовського «Гінтра Університетас», а потім приєдналася до «Лодзі».

Має польське громадянство, дебютувала у старшій національній збірній Польщі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ольга Зубчик, футбол, Волинь, Польща, спорт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Верховна Рада остаточно вчетверо скоротила кількість районів на Волині
Волинь послаблює карантин. ОФІЦІЙНО
Ситуація покращується, – головний державний санітарний лікар Волині про коронавірус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Уродженка Волині гратиме у складі польського футбольного клубу
Сьогодні, 17:44
На Волині відкрили 11-ту поліцейську станцію. ФОТО
Сьогодні, 16:59
На Рівненщині вперше продали на аукціоні дозволи на видобуток бурштину
Сьогодні, 16:13
У Луцьку підприємці «купують» у водоканалу роботу міських фонтанів у будні
Сьогодні, 15:24
Школи з 1 вересня запрацюють у звичному режимі, окрім тих, що у «червоних зонах», – Ляшко
Сьогодні, 14:24
Схожі новини
Волинський футболіст став гравцем «Кременя» Волинський футболіст став гравцем «Кременя»
15 липень, 02:12
«Волинь» перемогла «Оболонь-Бровар» «Волинь» перемогла «Оболонь-Бровар»
30 червень, 21:08
Колишній «волинянин» Марко Девіч повідомив про завершення кар`єри Колишній «волинянин» Марко Девіч повідомив про завершення кар`єри
25 квітень, 08:18
«Волинь» програла своєму конкуренту за вихід до УПЛ. ВІДЕО «Волинь» програла своєму конкуренту за вихід до УПЛ. ВІДЕО
12 березень, 02:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Уродженка Волині гратиме у складі польського футбольного клубу
Сьогодні, 17:44
 0
На Волині відкрили 11-ту поліцейську станцію. ФОТО
Сьогодні, 16:59
 0
На Рівненщині вперше продали на аукціоні дозволи на видобуток бурштину
Сьогодні, 16:13
 0
У Луцьку підприємці «купують» у водоканалу роботу міських фонтанів у будні
Сьогодні, 15:24
 0
Школи з 1 вересня запрацюють у звичному режимі, окрім тих, що у «червоних зонах», – Ляшко
Сьогодні, 14:24
 0
Медіа
відео
1/8