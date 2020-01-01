Уродженка Волині гратиме у складі польського футбольного клубу

Ольгу Зубчик підписав польський клуб «Чорний Сосновець» (Czarni Sosnowiec).



Після п’яти років виступів за «Лодзь» захисниця Ольга Зубчик стала гравчинею клубу зі Сосновця. Про це повідомляють на сайті польського клубу, передає видання



«Це суттєве зміцнення нашого оборонного блоку», – підкреслюють на сайті «Чорного Сосновця».



Довідково:



Ольга Зубчик – представниця ковельського футболу (вихованка Люблинецької ДЮСШ). З 2010 року грала в «Гурнику Ленчна» (Польща), де завоювала чотири медалі в Екстралізі. 2014 року покинула цей клуб заради литовського «Гінтра Університетас», а потім приєдналася до «Лодзі».



Має польське громадянство, дебютувала у старшій національній збірній Польщі.

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