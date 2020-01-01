У Луцьку біля перинатального центру постійно крадуть самшит





Про це Мирослава Якимчук.



Нагадаємо, з нагоди Міжнародного дня захисту дітей біля перинатального центру висадили кілька десятків дерев.



Але ще у квітні минулого року за ініціативи Волинської обласної ради лісівники та колектив Волинського обласного перинатального центру організували спільну толоку, в рамках якої озеленили територію перед медзакладом. Нині під вікнами центру ростуть ялини, ялівець, туї та інші рослини, яких висадили більше 200 одиниць.



Посадовиця розповіла, що в Міжнародний день захисту дітей відбулася акція по висадці невеличкої алеї дерев біля перинатального центру, зокрема були висаджені сакури та кущі самшиту. Ще раніше там висаджували інші хвойні рослини. Також вона звернулася до усіх: «Закликаю лучан не нищити результат спільних старань багатьох людей, які допомагають роботі перинатального центру».



«Коли я туди не приїду, там завжди хтось вкраде кілька кущів самшиту. Якщо раніше їх крали скраю від дороги, то в середу я помітила, що кущів немає вже посередині. Не розумію, що відбувається з нашими людьми. Всі посаджені дерева прийнялися і ростуть, але якщо кожного тижня крастимуть по три кущі, то цієї алейки просто не буде», – обурюється Мирослава Якимчук.



З її слів, біля перинатального центру посаджено близько сотні кущів самшиту, але вони невеликі і їх легко вирвати з землі. Вона зазначила, що в медзакладі є охоронці та камери спостереження, але спіймати крадіїв поки не вдається.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біля Волинського обласного перинатального центру регулярно крадуть кущі самшиту, які були висаджені за ініціативи працівників медзакладу та Волинської обласної ради.Про це ІА Волинські Новини повідомила заступниця керуючого справами, керівниця відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності виконавчого апарату обласної радиНагадаємо, з нагоди Міжнародного дня захисту дітей біля перинатального центру висадили кілька десятків дерев.Але ще у квітні минулого року за ініціативи Волинської обласної ради лісівники та колектив Волинського обласного перинатального центру організували спільну толоку, в рамках якої озеленили територію перед медзакладом. Нині під вікнами центру ростуть ялини, ялівець, туї та інші рослини, яких висадили більше 200 одиниць.Посадовиця розповіла, що в Міжнародний день захисту дітей відбулася акція по висадці невеличкої алеї дерев біля перинатального центру, зокрема були висаджені сакури та кущі самшиту. Ще раніше там висаджували інші хвойні рослини. Також вона звернулася до усіх: «Закликаю лучан не нищити результат спільних старань багатьох людей, які допомагають роботі перинатального центру».«Коли я туди не приїду, там завжди хтось вкраде кілька кущів самшиту. Якщо раніше їх крали скраю від дороги, то в середу я помітила, що кущів немає вже посередині. Не розумію, що відбувається з нашими людьми. Всі посаджені дерева прийнялися і ростуть, але якщо кожного тижня крастимуть по три кущі, то цієї алейки просто не буде», – обурюється Мирослава Якимчук.З її слів, біля перинатального центру посаджено близько сотні кущів самшиту, але вони невеликі і їх легко вирвати з землі. Вона зазначила, що в медзакладі є охоронці та камери спостереження, але спіймати крадіїв поки не вдається.

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