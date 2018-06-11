На Волині викрили чоловіка, який продавав бойові гранати





Про це йдеться у вироку Локачинського районного суду Волинської області, пишуть



Під час суду встановили, що в лютому обвинувачений, перебуваючи на березі річки Стир у селі Кутрів Горохівського району, знайшов бойові припаси, зокрема, два корпуси гранат РГД-5 із дистанційними запалами до них УЗРГМ-2 та патрони калібру 5,6 мм в кількості 64 штуки, які забрав додому.



21 лютого чоловік продав гранату та 44 патрони за 450 гривень в смт. Локачі на зупинці громадського транспорту. У березні він продав решту боєприпасів тій же особі за 400 гривень.



Відзначимо, що між обвинуваченим та прокурором була укладена угода про визнання винуватості. Чоловіку присудили чотири роки позбавлення волі з умовним терміном на рік.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині чоловік торгував бойовими гранатами РГД-5 та патронами, які знайшов на березі річці Стир у Горохівському районі. Він отримав один рік умовного покарання.Про це йдеться у вироку Локачинського районного суду Волинської області, пишуть Волинські новини Під час суду встановили, що в лютому обвинувачений, перебуваючи на березі річки Стир у селі Кутрів Горохівського району, знайшов бойові припаси, зокрема, два корпуси гранат РГД-5 із дистанційними запалами до них УЗРГМ-2 та патрони калібру 5,6 мм в кількості 64 штуки, які забрав додому.21 лютого чоловік продав гранату та 44 патрони за 450 гривень в смт. Локачі на зупинці громадського транспорту. У березні він продав решту боєприпасів тій же особі за 400 гривень.Відзначимо, що між обвинуваченим та прокурором була укладена угода про визнання винуватості. Чоловіку присудили чотири роки позбавлення волі з умовним терміном на рік.

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