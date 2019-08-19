У Луцьку п'яна жінка за кермом авто втікала від патрульних. ВІДЕО
Сьогодні, 12:06
У Луцьку нетвереза дівчина вночі тікала від поліцейських.
Так, у ніч на 19 липня патрульні на вулиці Львівській помітили автомобіль Chery Tiggo, який рухався із технічною несправністю зовнішніх освітлювальних приладів, - пише патрульна поліція Волинської області.
За допомогою проблискових маячків та звукового сигналу інспектори подали сигнал про зупинку. Однак, кермувальниця авто проігнорувала вимогу поліцейських та пришвидшила рух. Порушницю зупинили шляхом блокування.
Правоохоронці встановили, що автомобілем керувала 26-річна жінка з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Від перевірки на стан алкогольного сп’яніння вона відмовилась.
На жінку патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 130 (відмова від проходження огляду на стан сп'яніння, особою, яка керує авто з ознаками сп'яніння) КУпАП, ст. 122 -2 (невиконання водієм вимоги про зупинку) КУпАП, постанову за ч.1 ст. 121 (керування транспортним засобом, що має технічні несправності) КУпАП та відсторонили від керування.
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Так, у ніч на 19 липня патрульні на вулиці Львівській помітили автомобіль Chery Tiggo, який рухався із технічною несправністю зовнішніх освітлювальних приладів, - пише патрульна поліція Волинської області.
За допомогою проблискових маячків та звукового сигналу інспектори подали сигнал про зупинку. Однак, кермувальниця авто проігнорувала вимогу поліцейських та пришвидшила рух. Порушницю зупинили шляхом блокування.
Правоохоронці встановили, що автомобілем керувала 26-річна жінка з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Від перевірки на стан алкогольного сп’яніння вона відмовилась.
На жінку патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 130 (відмова від проходження огляду на стан сп'яніння, особою, яка керує авто з ознаками сп'яніння) КУпАП, ст. 122 -2 (невиконання водієм вимоги про зупинку) КУпАП, постанову за ч.1 ст. 121 (керування транспортним засобом, що має технічні несправності) КУпАП та відсторонили від керування.
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