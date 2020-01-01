У Луцьку поблизу автостанції затримали наркодилера. ФОТО





Про це



Під час слідства встановили, що фігурант отримував товар через поштові відділення та розповсюджував на території області.



У суботу співробітник департаменту внутрішньої безпеки та слідчі із залученням співробітників роти поліції особливого призначення ГУНП в області на вулиці Кравчука у Луцьку затримали наркодилера під час отримання чергової посилки із забороненою речовиною. У молодика поліцейські виявили близько 150 грамів психотропної речовини.



Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили йому про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.



Вилучене направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення експертизи.



Сьогодні чоловікові обиратимуть міру запобіжного заходу. Триває слідство, під час кого будуть з’ясовані усі обставини злочину. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині поліцейські затримали 21-річного лучанина за збут психотропних речовин.Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.Під час слідства встановили, що фігурант отримував товар через поштові відділення та розповсюджував на території області.У суботу співробітник департаменту внутрішньої безпеки та слідчі із залученням співробітників роти поліції особливого призначення ГУНП в області на вулиці Кравчука у Луцьку затримали наркодилера під час отримання чергової посилки із забороненою речовиною. У молодика поліцейські виявили близько 150 грамів психотропної речовини.Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили йому про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.Вилучене направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення експертизи.Сьогодні чоловікові обиратимуть міру запобіжного заходу. Триває слідство, під час кого будуть з’ясовані усі обставини злочину. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

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