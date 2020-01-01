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На Волині 11 абітурієнтів вигнали за списування під час ЗНО

На Волині 11 абітурієнтів вигнали за списування під час ЗНО
На Волині за порушення правил здачі тестувань ЗНО відсторонили 11 осіб.

Про це повідомили в управлінні поліції охорони у Волинській області, пише "12 канал".

Основна сесія стартувала 25 червня та завершилася 17 липня.

Загалом для організації безпеки, дотримання правил проведення зовнішнього незалежного оцінювання, громадського порядку та виключення втручання сторонніх в хід проведення тестування поліція охорони Волині задіяла 160 співробітників.

Співробітники поліції охорони відповідали за цілісність та збереження тестів, пильно слідкувати за дотриманням громадського порядку на території пункту тестування та стежили за тим, щоб під час тестування учасники не користувалися мобільним телефоном, радіозв’язком та іншими технічними пристроями.

Так, у 11 абітурієнтів в процесі проходження тестування були виявлені мобільні телефони та інші носії інформації. Порушників відсторонили від проходження тестування відповідно до правил здачі ЗНО.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Волинь, ЗНО, порушення
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