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Через волинський пункт пропуску в Україну хотіли завезти крадену іномарку. ФОТО

Через волинський пункт пропуску в Україну хотіли завезти крадену іномарку. ФОТО
Польські прикордонники не допустили ввезення в Україну автомобіля Audi, який викрали у Великобританії.

Про це повідомляють у Надбужанському управлінні прикордонної охорони Республіки Польща.

19 липня на автомобільному прикордонному переході в Дорогуську, у напрямку виїзду з Польщі затримали громадянина України, який намагався вивезти з Польщі автомобіль з Audi A7 2015 року випуску, орієнтовною вартістю 150 тисяч злотих (1 мільйон 45 тисяч гривень).
Через волинський пункт пропуску в Україну хотіли завезти крадену іномарку. ФОТО


Прикордонники встановили, що транспортний засіб розшукується як втрачений у Великобританії.
Через волинський пункт пропуску в Україну хотіли завезти крадену іномарку. ФОТО

Після завершення процедурних заходів, проведених співробітниками прикордонної охорони в Дорогуську, автівку відправили на штрафмайданчик, а водія відпустили.

Як відомо, Дорогуськ - село розташоване поблизу річки Буг і українсько-польського кордону. В околицях села розташований автомобільний і залізничний переходи Ягодин-Дорогуськ.

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Теги: Польща, кордон, Дорогуськ-Ягодин
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