Через волинський пункт пропуску в Україну хотіли завезти крадену іномарку. ФОТО
Сьогодні, 22:20
Польські прикордонники не допустили ввезення в Україну автомобіля Audi, який викрали у Великобританії.
Про це повідомляють у Надбужанському управлінні прикордонної охорони Республіки Польща.
19 липня на автомобільному прикордонному переході в Дорогуську, у напрямку виїзду з Польщі затримали громадянина України, який намагався вивезти з Польщі автомобіль з Audi A7 2015 року випуску, орієнтовною вартістю 150 тисяч злотих (1 мільйон 45 тисяч гривень).
Прикордонники встановили, що транспортний засіб розшукується як втрачений у Великобританії.
Після завершення процедурних заходів, проведених співробітниками прикордонної охорони в Дорогуську, автівку відправили на штрафмайданчик, а водія відпустили.
Як відомо, Дорогуськ - село розташоване поблизу річки Буг і українсько-польського кордону. В околицях села розташований автомобільний і залізничний переходи Ягодин-Дорогуськ.
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Про це повідомляють у Надбужанському управлінні прикордонної охорони Республіки Польща.
19 липня на автомобільному прикордонному переході в Дорогуську, у напрямку виїзду з Польщі затримали громадянина України, який намагався вивезти з Польщі автомобіль з Audi A7 2015 року випуску, орієнтовною вартістю 150 тисяч злотих (1 мільйон 45 тисяч гривень).
Прикордонники встановили, що транспортний засіб розшукується як втрачений у Великобританії.
Після завершення процедурних заходів, проведених співробітниками прикордонної охорони в Дорогуську, автівку відправили на штрафмайданчик, а водія відпустили.
Як відомо, Дорогуськ - село розташоване поблизу річки Буг і українсько-польського кордону. В околицях села розташований автомобільний і залізничний переходи Ягодин-Дорогуськ.
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