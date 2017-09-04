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В Одесі чоловік побив у маршрутці вагітну жінку

В Одесі чоловік побив у маршрутці вагітну жінку
26-річна жінка їхала в маршрутці з матір'ю. Один з пасажирів відмовився поступитися жінці місце і побив вагітну жінку.

Про це повідомляє "Газета ua", посилаючись на Малиновський відділ поліції в Одесі.

"За попередніми даними, конфліктна ситуація між пасажирами виникла через небажання одесита поступитися вагітної місце. Словесна перепалка переросла в бійку, під час якої вагітна жінка отримала травму губи", - сказано в повідомленні.

Пасажири маршрутки викликали поліцію. Мати постраждалої написала заяву.

"У рамках розслідування встановлюватимуться повні обставини події з наданням правової оцінки діям кожного її учасника. Потерпілою виписали направлення на проходження судово-медичної експертизи, яка визначить ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень", - повідомив начальник Малиновського відділу поліції Віктор Герасименко.

В одній з маршруток Дніпра в суботу, 18 липня кілька пенсіонерок і неврівноважений чоловік побили жінку. За потерпілу спробувала заступитися тільки одна пасажирка з салону.

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Теги: Одеса, бійка
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