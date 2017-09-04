В Одесі чоловік побив у маршрутці вагітну жінку





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"За попередніми даними, конфліктна ситуація між пасажирами виникла через небажання одесита поступитися вагітної місце. Словесна перепалка переросла в бійку, під час якої вагітна жінка отримала травму губи", - сказано в повідомленні.



Пасажири маршрутки викликали поліцію. Мати постраждалої написала заяву.



"У рамках розслідування встановлюватимуться повні обставини події з наданням правової оцінки діям кожного її учасника. Потерпілою виписали направлення на проходження судово-медичної експертизи, яка визначить ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень", - повідомив начальник Малиновського відділу поліції Віктор Герасименко.



В одній з маршруток Дніпра в суботу, 18 липня кілька пенсіонерок і неврівноважений чоловік побили жінку. За потерпілу спробувала заступитися тільки одна пасажирка з салону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 26-річна жінка їхала в маршрутці з матір'ю. Один з пасажирів відмовився поступитися жінці місце і побив вагітну жінку.Про це повідомляє "Газета ua" , посилаючись на Малиновський відділ поліції в Одесі."За попередніми даними, конфліктна ситуація між пасажирами виникла через небажання одесита поступитися вагітної місце. Словесна перепалка переросла в бійку, під час якої вагітна жінка отримала травму губи", - сказано в повідомленні.Пасажири маршрутки викликали поліцію. Мати постраждалої написала заяву."У рамках розслідування встановлюватимуться повні обставини події з наданням правової оцінки діям кожного її учасника. Потерпілою виписали направлення на проходження судово-медичної експертизи, яка визначить ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень", - повідомив начальник Малиновського відділу поліціїВ одній з маршруток Дніпра в суботу, 18 липня кілька пенсіонерок і неврівноважений чоловік побили жінку. За потерпілу спробувала заступитися тільки одна пасажирка з салону.

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