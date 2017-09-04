В Одесі чоловік побив у маршрутці вагітну жінку
20 липень, 23:35
26-річна жінка їхала в маршрутці з матір'ю. Один з пасажирів відмовився поступитися жінці місце і побив вагітну жінку.
Про це повідомляє "Газета ua", посилаючись на Малиновський відділ поліції в Одесі.
"За попередніми даними, конфліктна ситуація між пасажирами виникла через небажання одесита поступитися вагітної місце. Словесна перепалка переросла в бійку, під час якої вагітна жінка отримала травму губи", - сказано в повідомленні.
Пасажири маршрутки викликали поліцію. Мати постраждалої написала заяву.
"У рамках розслідування встановлюватимуться повні обставини події з наданням правової оцінки діям кожного її учасника. Потерпілою виписали направлення на проходження судово-медичної експертизи, яка визначить ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень", - повідомив начальник Малиновського відділу поліції Віктор Герасименко.
В одній з маршруток Дніпра в суботу, 18 липня кілька пенсіонерок і неврівноважений чоловік побили жінку. За потерпілу спробувала заступитися тільки одна пасажирка з салону.
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Про це повідомляє "Газета ua", посилаючись на Малиновський відділ поліції в Одесі.
"За попередніми даними, конфліктна ситуація між пасажирами виникла через небажання одесита поступитися вагітної місце. Словесна перепалка переросла в бійку, під час якої вагітна жінка отримала травму губи", - сказано в повідомленні.
Пасажири маршрутки викликали поліцію. Мати постраждалої написала заяву.
"У рамках розслідування встановлюватимуться повні обставини події з наданням правової оцінки діям кожного її учасника. Потерпілою виписали направлення на проходження судово-медичної експертизи, яка визначить ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень", - повідомив начальник Малиновського відділу поліції Віктор Герасименко.
В одній з маршруток Дніпра в суботу, 18 липня кілька пенсіонерок і неврівноважений чоловік побили жінку. За потерпілу спробувала заступитися тільки одна пасажирка з салону.
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