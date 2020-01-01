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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ранок 21 липня: в Україні – 673 нових випадки коронавірусу, на Волині – 37

Ранок 21 липня: в Україні – 673 нових випадки коронавірусу, на Волині – 37
В Україні станом на 21 липня зафіксували 60 166 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них за добу – 673.

Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Протягом доби зафіксували 20 нових летальних випадків. 760 пацієнтів одужали. За увесь час пандемії в Україні від ускладнень хвороби померли 1 518 людей, одужали - 32 199.

На Волині за останню добу зафіксували 37 нових випадків хвороби. На жаль, дві людини за останню добу в області померли від ускладнень коронавірусу. Загальна кількість хворих в області становить 3 318. 77 людей за увесь час померли від ускладнень хвороби. 2 143 людини вже одужали.

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Теги: коронавірус, статистика, РНБО, Україна, Волинь
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