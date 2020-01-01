Ранок 21 липня: в Україні – 673 нових випадки коронавірусу, на Волині – 37
Сьогодні, 08:48
В Україні станом на 21 липня зафіксували 60 166 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них за добу – 673.
Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Протягом доби зафіксували 20 нових летальних випадків. 760 пацієнтів одужали. За увесь час пандемії в Україні від ускладнень хвороби померли 1 518 людей, одужали - 32 199.
На Волині за останню добу зафіксували 37 нових випадків хвороби. На жаль, дві людини за останню добу в області померли від ускладнень коронавірусу. Загальна кількість хворих в області становить 3 318. 77 людей за увесь час померли від ускладнень хвороби. 2 143 людини вже одужали.
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Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Протягом доби зафіксували 20 нових летальних випадків. 760 пацієнтів одужали. За увесь час пандемії в Україні від ускладнень хвороби померли 1 518 людей, одужали - 32 199.
На Волині за останню добу зафіксували 37 нових випадків хвороби. На жаль, дві людини за останню добу в області померли від ускладнень коронавірусу. Загальна кількість хворих в області становить 3 318. 77 людей за увесь час померли від ускладнень хвороби. 2 143 людини вже одужали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Сьогодні, 08:48