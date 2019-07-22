У селі на Волині через піч горіла господарська споруда, у іншому – діти підпалили сіно
Сьогодні, 09:06
20 липня волинські рятувальники ліквідували дві пожежі, що трапились у приватному житловому секторі.
Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.
Зокрема, о 19:23 надійшло повідомлення про пожежу в цегляній господарській споруді в селі Скобелка Горохівського району. Перший підрозділ рятувальників 9-ї Державної пожежно-рятувальної служби м.Горохів прибув до місця події о 19:27, оперативно провів бойове розгортання та подали на гасіння два пожежних водяних стволи. Їм на допомогу примчала команда місцевої пожежної охорони смт Мар’янівка і спільними зусиллями вогонь вдалось приборкати о 19:51. Вогонь встиг знищити дах на площі 5 м кв, перекриття на площі 7 м кв, заготовлені в будівлі грубі корми. Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.
О 12:45 надійшло повідомлення про пожежу у селі Заболотці Іваничівського району, за викликом виїхали рятувальники 18-ї ДПРЧ смт Іваничі. Вогонь охопив стіжок сіна, бійцям ДСНС вдалось загасити пожежу о 13:23. Лихо трапилось через дитячі пустощі з вогнем.
Фото ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.
Зокрема, о 19:23 надійшло повідомлення про пожежу в цегляній господарській споруді в селі Скобелка Горохівського району. Перший підрозділ рятувальників 9-ї Державної пожежно-рятувальної служби м.Горохів прибув до місця події о 19:27, оперативно провів бойове розгортання та подали на гасіння два пожежних водяних стволи. Їм на допомогу примчала команда місцевої пожежної охорони смт Мар’янівка і спільними зусиллями вогонь вдалось приборкати о 19:51. Вогонь встиг знищити дах на площі 5 м кв, перекриття на площі 7 м кв, заготовлені в будівлі грубі корми. Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.
О 12:45 надійшло повідомлення про пожежу у селі Заболотці Іваничівського району, за викликом виїхали рятувальники 18-ї ДПРЧ смт Іваничі. Вогонь охопив стіжок сіна, бійцям ДСНС вдалось загасити пожежу о 13:23. Лихо трапилось через дитячі пустощі з вогнем.
Фото ілюстративне
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