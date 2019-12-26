Помер ексочільник відділу культури Ківерцівської РДА

На Волині відійшов у Вічність колишній очільник відділу культури Ківерцівської РДАПро це йдеться на сайті Ківерцівської РДА.Свого часу Микола Супоровський працював директором Ківерцівського районного будинку культури, завідувачем відділу культури районної державної адміністрації. З 2006 по 2019 працював у службі дітей Ківерцівської райдержадміністрації.За свою роботу був нагороджений Почесною грамотою Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.Рік перебував на заслуженому відпочинку."Микола Олександрович був дуже доброю, порядною, чесною, щиросердною та життєрадісною, позитивною людиною, завжди умів підтримати та розрадити. Світла пам’ять про Миколу Олександровича назавжди залишиться в наших серцях", - йдеться у дописі.Просимо прийняти слова найщирішого співчуття у цей скорботний час рідних і близьких. Сумуємо разом з вами. Поділяємо Ваші біль та горе!Вічна і світла пам’ять!