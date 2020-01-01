вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Корупція та «нові системи»: чому в Україні сповільнився процес здачі новобудов

Корупція та «нові системи»: чому в Україні сповільнився процес здачі новобудов
Ліквідація Державної архітектурно-будівельної інспекції та реформа контролю за дотриманням законодавства в сфері будівництва стали причиною суттєвого сповільнення процесу здачі новобудов в Україні.

Про ліквідацію ДАБІ в березні 2020 року заявив президент України Володимир Зеленський. Мовляв, ця структура занадто корумпована. Тож 22 липня Михеїл Саакашвілі та його колеги з Офісу простих рішень та результатів презентував пропозиції щодо майбутнього цієї галузі, — пише t1.ua.

Під час презентації учасники заходу загалом підтримали рішення про ліквідацію. Так, представники компанії «СІТІ СТАР ГРУП» з Борисполя розповіли, що витратили 1,5 року на погодження документів для початку будівництва, але дозвіл на початок будівництва не могли отримати через корупцію в інспекції. «А зараз ми хочемо змінити генерального підрядника і нас 6 разів відфутболили, то не той телефон доданий, то інша причина. І весь час ДАБІ не дає нам можливості працювати», — сказав забудовник.

Член Української академії архітектури, експерт державного управління у сфері містобудування Віктор Глеба зауважив, що Україна — одна з лідерів за кількістю самовільного будівництва і попри нібито ефективність роботи ДАБІ, ця ситуація не змінилася. «Тобто можемо зробити висновок, що контроль у будівництві в нас абсолютно неефективний, а контролюючі органи, мабуть, займалися іншими питаннями», — мовив він.

Іван Крутилко з Конфедерації забудовників Хмельницької області закликав владців пришвидшити процес налагодження нового механізму контролю в сфері будівництва. Мовляв, забудовники вклали кошти в проектну документацію, в земельні ділянки і мають багато інших витрат. «Але нам ніхто не каже, що робити, нам відповіді не надають. Ми несемо колосальні втрати», — заявив він.

Також будівельники нарікали, що через складну ситуацію суттєво сповільнився процес здачі в експлуатацію новобудов, що теж стає причинами збитків компаній-забудовників, а невизначеність заважає бізнесу не лише ефективно планувати роботу на існуючих проектах, а й ставить під сумнів можливість початку нових.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, будівництво, ДАБІ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Верховна Рада остаточно вчетверо скоротила кількість районів на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Яка ситуація з COVID-19 у Ратнівському районі станом на 23 липня
Сьогодні, 13:22
У МОЗ пояснили, як працюватимуть школи з 1 вересня
Сьогодні, 13:15
Корупція та «нові системи»: чому в Україні сповільнився процес здачі новобудов
Сьогодні, 12:54
Судитимуть двох учасників стрілянини на автомийці у Луцьку
Сьогодні, 12:51
У місті на Волині через ремонт дороги до 1 вересня перекриють рух вулицею
Сьогодні, 12:25
Схожі новини
У Луцьку хочуть побудувати мийку на Карпенка-Карого У Луцьку хочуть побудувати мийку на Карпенка-Карого
22 липень, 20:30
У Луцьку організація християн-баптистів зведе будинки сімейного типу для дітей У Луцьку організація християн-баптистів зведе будинки сімейного типу для дітей
22 липень, 16:50
У Луцьку не дозволять будувати без паркінгів та з недолугими фасадами У Луцьку не дозволять будувати без паркінгів та з недолугими фасадами
22 липень, 11:00
Чоловік, який загинув на будівництві у Луцьку, впав з 13-го поверху. ВІДЕО Чоловік, який загинув на будівництві у Луцьку, впав з 13-го поверху. ВІДЕО
15 липень, 18:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Екс-директор «Укроборонпрому» обікрав державу на 5 мільйонів
Сьогодні, 13:38
 0
Яка ситуація з COVID-19 у Ратнівському районі станом на 23 липня
Сьогодні, 13:22
 0
У МОЗ пояснили, як працюватимуть школи з 1 вересня
Сьогодні, 13:15
 0
Корупція та «нові системи»: чому в Україні сповільнився процес здачі новобудов
Сьогодні, 12:54
 0
Судитимуть двох учасників стрілянини на автомийці у Луцьку
Сьогодні, 12:51
 0
Медіа
відео
1/8