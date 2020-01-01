Корупція та «нові системи»: чому в Україні сповільнився процес здачі новобудов





Про ліквідацію ДАБІ в березні 2020 року заявив президент України Володимир Зеленський. Мовляв, ця структура занадто корумпована. Тож 22 липня Михеїл Саакашвілі та його колеги з Офісу простих рішень та результатів презентував пропозиції щодо майбутнього цієї галузі, — пише



Під час презентації учасники заходу загалом підтримали рішення про ліквідацію. Так, представники компанії «СІТІ СТАР ГРУП» з Борисполя розповіли, що витратили 1,5 року на погодження документів для початку будівництва, але дозвіл на початок будівництва не могли отримати через корупцію в інспекції. «А зараз ми хочемо змінити генерального підрядника і нас 6 разів відфутболили, то не той телефон доданий, то інша причина. І весь час ДАБІ не дає нам можливості працювати», — сказав забудовник.



Член Української академії архітектури, експерт державного управління у сфері містобудування Віктор Глеба зауважив, що Україна — одна з лідерів за кількістю самовільного будівництва і попри нібито ефективність роботи ДАБІ, ця ситуація не змінилася. «Тобто можемо зробити висновок, що контроль у будівництві в нас абсолютно неефективний, а контролюючі органи, мабуть, займалися іншими питаннями», — мовив він.



Іван Крутилко з Конфедерації забудовників Хмельницької області закликав владців пришвидшити процес налагодження нового механізму контролю в сфері будівництва. Мовляв, забудовники вклали кошти в проектну документацію, в земельні ділянки і мають багато інших витрат. «Але нам ніхто не каже, що робити, нам відповіді не надають. Ми несемо колосальні втрати», — заявив він.



Також будівельники нарікали, що через складну ситуацію суттєво сповільнився процес здачі в експлуатацію новобудов, що теж стає причинами збитків компаній-забудовників, а невизначеність заважає бізнесу не лише ефективно планувати роботу на існуючих проектах, а й ставить під сумнів можливість початку нових.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ліквідація Державної архітектурно-будівельної інспекції та реформа контролю за дотриманням законодавства в сфері будівництва стали причиною суттєвого сповільнення процесу здачі новобудов в Україні.Про ліквідацію ДАБІ в березні 2020 року заявив президент України. Мовляв, ця структура занадто корумпована. Тож 22 липнята його колеги з Офісу простих рішень та результатів презентував пропозиції щодо майбутнього цієї галузі, — пише t1.ua Під час презентації учасники заходу загалом підтримали рішення про ліквідацію. Так, представники компанії «СІТІ СТАР ГРУП» з Борисполя розповіли, що витратили 1,5 року на погодження документів для початку будівництва, але дозвіл на початок будівництва не могли отримати через корупцію в інспекції. «А зараз ми хочемо змінити генерального підрядника і нас 6 разів відфутболили, то не той телефон доданий, то інша причина. І весь час ДАБІ не дає нам можливості працювати», — сказав забудовник.Член Української академії архітектури, експерт державного управління у сфері містобудуваннязауважив, що Україна — одна з лідерів за кількістю самовільного будівництва і попри нібито ефективність роботи ДАБІ, ця ситуація не змінилася. «Тобто можемо зробити висновок, що контроль у будівництві в нас абсолютно неефективний, а контролюючі органи, мабуть, займалися іншими питаннями», — мовив він.з Конфедерації забудовників Хмельницької області закликав владців пришвидшити процес налагодження нового механізму контролю в сфері будівництва. Мовляв, забудовники вклали кошти в проектну документацію, в земельні ділянки і мають багато інших витрат. «Але нам ніхто не каже, що робити, нам відповіді не надають. Ми несемо колосальні втрати», — заявив він.Також будівельники нарікали, що через складну ситуацію суттєво сповільнився процес здачі в експлуатацію новобудов, що теж стає причинами збитків компаній-забудовників, а невизначеність заважає бізнесу не лише ефективно планувати роботу на існуючих проектах, а й ставить під сумнів можливість початку нових.

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