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При обшуку у волинянина знайшли заборонені «кристали» і саморобний пристрій для вживання марихуани

При обшуку у волинянина знайшли заборонені «кристали» і саморобний пристрій для вживання марихуани
У помешканні чоловіка з міста Камінь-Каширський Волинської області знайшли заборонені речовини. Вилучене правоохоронці направили на відповідні експертизи до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Сьогодні, 24 липня, працівники Камінь-Каширського відділу поліції під час розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінально кодексу України, провели санкціонований обшук у 35-річного жителя міста.

До проведення обшуку залучили кінологів та інші служби поліції. Під час ретельного огляду домогосподарства чоловіка правоохоронці виявили близько 15 гр кристалічної речовини, зовні схожої на наркотичну, та саморобний пристрій для вживання марихуани.

При обшуку у волинянина знайшли заборонені «кристали» і саморобний пристрій для вживання марихуани

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Теги: поліція, Волинь, наркотики
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