У Ковелі відремонтували пам'ятну стелу воїнам-інтернаціоналістам





Ініціаторами ремонту стали представники міськрайонної організації Української Спілки ветеранів Афганістану, - пише



Кошти на роботи передбачені у місцевій Програмі збереження пам’ятників та об’єктів культурної спадщини на 2020 рік.



Ремонт виконувало КП “Добробут”. Його директор Ігор Михалевич каже, що чимало плит уже повідставало, їх необхідно було зняти та закріпити заново.



Нагадаємо, що стелу воїнам- інтернаціоналістам у Ковелі було встановлено у 2001 році на знак вшанування та пам’яті наших земляків, які загинули під час десятирічної війни в Афганістані та у збройному конфлікті в Іраку. Додому не повернулось 16 мешканців нашого міста та району.

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