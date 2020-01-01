На Київщині сталась масштабна аварія: є загиблий і багато травмованих. ФОТО

У Київській області в селі Семиполки зіткнулися автобус, вантажівка і легковик. У результаті ДТП є загиблий і травмовані.Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 липня близько 6-ої години ранку, - інформує патрульна поліція Київської області.За попередніми даними, водій Volkswagen, рухаючись в напрямку Чернігова, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажним автомобілем MAN. Від зіткнення у вантажіки відбулося пошкодження колеса, внаслідок чого некероване авто виїхало на зустрічну смугу та зіткнулось з пасажирським автобусом MAN. Від удару автобус з’їхав на узбіччя, де перекинувся.Внаслідок автопригоди водій легковика загинув на місці події. Попередньо дев'ять пасажирів автобуса отримали травми та були шпиталізовані до лікарні.В напрямку Чернігова перекрили дві смуги руху, патрульні забезпечують безпеку дорожнього руху. Надалі цією справою займатимуться слідчі, які з’ясують всі деталі події.