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На Київщині сталась масштабна аварія: є загиблий і багато травмованих. ФОТО

На Київщині сталась масштабна аварія: є загиблий і багато травмованих. ФОТО
У Київській області в селі Семиполки зіткнулися автобус, вантажівка і легковик. У результаті ДТП є загиблий і травмовані.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 липня близько 6-ої години ранку, - інформує патрульна поліція Київської області.

За попередніми даними, водій Volkswagen, рухаючись в напрямку Чернігова, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажним автомобілем MAN. Від зіткнення у вантажіки відбулося пошкодження колеса, внаслідок чого некероване авто виїхало на зустрічну смугу та зіткнулось з пасажирським автобусом MAN. Від удару автобус з’їхав на узбіччя, де перекинувся.

Внаслідок автопригоди водій легковика загинув на місці події. Попередньо дев'ять пасажирів автобуса отримали травми та були шпиталізовані до лікарні.

В напрямку Чернігова перекрили дві смуги руху, патрульні забезпечують безпеку дорожнього руху. Надалі цією справою займатимуться слідчі, які з’ясують всі деталі події.

На Київщині сталась масштабна аварія: є загиблий і багато травмованих. ФОТО
На Київщині сталась масштабна аварія: є загиблий і багато травмованих. ФОТО
На Київщині сталась масштабна аварія: є загиблий і багато травмованих. ФОТО
На Київщині сталась масштабна аварія: є загиблий і багато травмованих. ФОТО
На Київщині сталась масштабна аварія: є загиблий і багато травмованих. ФОТО

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Теги: масштабна аварія, Київщина
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