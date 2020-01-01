У Луцьку при амбулаторії організували «Школу здоров'я». ВІДЕО

Ніна Поремська.



Під час карантину в "Школі здоров'я" не збиралися, оскільки в місті не курсував транспорт та була велика небезпека інфікування коронавірусом. Нині зустрічі організовують з дотриманням карантинних вимог: свіже повітря, соціальна дистанція та захисні маски.



Найперше про що розповіли медики учасникам - правила одягання та утилізації одноразових масок, обробки рук милом та дезінфікуючими засобами.



На зустрічі медики вимірювали пацієнтам глюкозу крові. За годину зробили 16 аналізів.



"Інструкцію медики видали, як правильно носити маску. На ніс обов'язково одягати, не знімати в громадському транспорті. Глюкозу мені поміряли, корисно дуже", - розповідає лучанин Валерій Булін.









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