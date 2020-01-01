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У Луцьку при амбулаторії організували «Школу здоров'я». ВІДЕО

У Луцьку при амбулаторії організували «Школу здоров'я». ВІДЕО
Після карантинних послаблень вперше відновила свою роботу "Школа здоров'я", що діє у Луцьку при амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 5, - розповіла Суспільному завідувачка медзакладу Ніна Поремська.

Під час карантину в "Школі здоров'я" не збиралися, оскільки в місті не курсував транспорт та була велика небезпека інфікування коронавірусом. Нині зустрічі організовують з дотриманням карантинних вимог: свіже повітря, соціальна дистанція та захисні маски.

Найперше про що розповіли медики учасникам - правила одягання та утилізації одноразових масок, обробки рук милом та дезінфікуючими засобами.

На зустрічі медики вимірювали пацієнтам глюкозу крові. За годину зробили 16 аналізів.

"Інструкцію медики видали, як правильно носити маску. На ніс обов'язково одягати, не знімати в громадському транспорті. Глюкозу мені поміряли, корисно дуже", - розповідає лучанин Валерій Булін.




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Теги: школа здоров'я, амбулаторія, маски, дезінфекція
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