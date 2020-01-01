У Луцьку чоловік з наркотиками намагався втекти від поліції. ФОТО





В них була порошкоподібна речовина рожевого кольору, зовні схожа на наркотичний засіб амфетамін, та пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору, зовні схожою на канабіс. Про це інформує



При проведенні поверхневої перевірки чоловік намагався втекти, чим чинив злісну непокору законній вимозі працівників поліції.



У результаті його затримали та одягли на нього кайданки. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького ВП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 26 липня на вулиці Народних Дружинників патрульні помітили 24-річного чоловіка, у якого під час поверхневої перевірки виявили силіконовий кейс із 5-ма поліетиленовими пакетами.В них була порошкоподібна речовина рожевого кольору, зовні схожа на наркотичний засіб амфетамін, та пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору, зовні схожою на канабіс. Про це інформує пресслужба патрульної поліції При проведенні поверхневої перевірки чоловік намагався втекти, чим чинив злісну непокору законній вимозі працівників поліції.У результаті його затримали та одягли на нього кайданки. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького ВП.

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