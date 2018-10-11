вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На озері Світязь знайшли браконьєрські сітки з рибою. ФОТО

На озері Світязь знайшли браконьєрські сітки з рибою. ФОТО
У період з 20 по 27 липня державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля зафіксували 17 порушень.

Так, склали сім протоколів за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення Правил рибальства), п’ять – за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубі порушення) та одне – за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП (незаконне придбання чи збут водних біоресурсів). Оформили чотири акти виявлення та вилучення безхазяйного майна, повідомляє пресслужба Волинського рибпатруля.

«За даний період на порушників накладено 357 грн штрафів, решта буде накладено судами, куди скеровано матеріали. Збитки, завдані рибному господарству України, склали 374 грн. Під час проведених рибоохоронних заходів державні інспектори вилучили 19,5 кг водних біоресурсів. Також вилучено 4 од. заборонених знарядь лову та ще 24 од. – за актами безхазяйного майна», - повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.

Для прикладу, 26 липня під час спільного рейду рибпатрульні з представниками Любомльського УТМР та працівниками Любомльського відділеня Національної поліції викрили грубе порушення правил рибальства. На річці Гапа, поблизу села Римачі Любомльського району двоє громадян ловили рибу забороненим сітним знаряддям. Завдяки оперативним діям рейдової групи, порушники не встигли завдати шкоди рибному господарству.

На осіб оформили протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ готують до передачі в суд для притягнення порушника до відповідальності. Заборонене знаряддя вилучили.

Того ж дня завдяки повідомленню небайдужих громадян виявили безгосподарське майно на озері Світязь, що поблизу села Пульмо Шацького району на території Шацького національного парку. З водойми вилучили 3 мисинові сітки, загальною довжиною 200 метрів. У сітках знаходилася риба - 10 канадських сомів. Живу рибу випустили назад у водойму.

На озері Світязь знайшли браконьєрські сітки з рибою. ФОТО
На озері Світязь знайшли браконьєрські сітки з рибою. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, браконьєри, Світязь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Рівненщині вбили військовослужбовця
Сьогодні, 15:25
Євреї Олики на фотографіях 1920-1930-их років
Сьогодні, 15:20
На озері Світязь знайшли браконьєрські сітки з рибою. ФОТО
Сьогодні, 15:07
На Миколаївщині чоловік зробив електромобіль із дивана та піаніно. ВІДЕО
Сьогодні, 14:56
«Дай Боже, щоб усі так жили, як ми»: подружжя волинян разом вже пів століття
Сьогодні, 14:23
Схожі новини
Браконьєри виловлювали зі Світязю цінні водорості Браконьєри виловлювали зі Світязю цінні водорості
11 жовтень, 2018, 17:55
На Волині небайдужі рибалки здали браконьєра, який ловив рибу сіткою з човна. ФОТО На Волині небайдужі рибалки здали браконьєра, який ловив рибу сіткою з човна. ФОТО
30 червень, 19:20
За місяць рівень води у Світязі зріс на 21 сантиметр За місяць рівень води у Світязі зріс на 21 сантиметр
30 червень, 15:20
Через карантин бази відпочинку на Світязі не працюють. ВІДЕО Через карантин бази відпочинку на Світязі не працюють. ВІДЕО
22 червень, 19:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Якість світового рівня: українські лікарі розповіли про ІФА-тести, які привіз Фонд Порошенка
Сьогодні, 16:42
 0
Кандидатам у мери Луцька доведеться заплатити по 32 тисячі гривень застави
Сьогодні, 16:40
 0
Судитимуть трьох волинян, які хотіли підкупити поліцейських
Сьогодні, 16:37
 0
Проєкт «Діти Небесного Легіону»: волонтери готують подарунки для доньки волинського бійця
Сьогодні, 16:11
 0
Де оселитися і що робити, щоб прожити довше і якісніше
Сьогодні, 16:02
 0
Медіа
відео
1/8