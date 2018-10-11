На озері Світязь знайшли браконьєрські сітки з рибою. ФОТО





Так, склали сім протоколів за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення Правил рибальства), п’ять – за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубі порушення) та одне – за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП (незаконне придбання чи збут водних біоресурсів). Оформили чотири акти виявлення та вилучення безхазяйного майна,



«За даний період на порушників накладено 357 грн штрафів, решта буде накладено судами, куди скеровано матеріали. Збитки, завдані рибному господарству України, склали 374 грн. Під час проведених рибоохоронних заходів державні інспектори вилучили 19,5 кг водних біоресурсів. Також вилучено 4 од. заборонених знарядь лову та ще 24 од. – за актами безхазяйного майна», - повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.



Для прикладу, 26 липня під час спільного рейду рибпатрульні з представниками Любомльського УТМР та працівниками Любомльського відділеня Національної поліції викрили грубе порушення правил рибальства. На річці Гапа, поблизу села Римачі Любомльського району двоє громадян ловили рибу забороненим сітним знаряддям. Завдяки оперативним діям рейдової групи, порушники не встигли завдати шкоди рибному господарству.



На осіб оформили протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ готують до передачі в суд для притягнення порушника до відповідальності. Заборонене знаряддя вилучили.



Того ж дня завдяки повідомленню небайдужих громадян виявили безгосподарське майно на озері Світязь, що поблизу села Пульмо Шацького району на території Шацького національного парку. З водойми вилучили 3 мисинові сітки, загальною довжиною 200 метрів. У сітках знаходилася риба - 10 канадських сомів. Живу рибу випустили назад у водойму.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У період з 20 по 27 липня державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля зафіксували 17 порушень.Так, склали сім протоколів за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення Правил рибальства), п’ять – за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубі порушення) та одне – за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП (незаконне придбання чи збут водних біоресурсів). Оформили чотири акти виявлення та вилучення безхазяйного майна, повідомляє пресслужба Волинського рибпатруля.«За даний період на порушників накладено 357 грн штрафів, решта буде накладено судами, куди скеровано матеріали. Збитки, завдані рибному господарству України, склали 374 грн. Під час проведених рибоохоронних заходів державні інспектори вилучили 19,5 кг водних біоресурсів. Також вилучено 4 од. заборонених знарядь лову та ще 24 од. – за актами безхазяйного майна», - повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруляДля прикладу, 26 липня під час спільного рейду рибпатрульні з представниками Любомльського УТМР та працівниками Любомльського відділеня Національної поліції викрили грубе порушення правил рибальства. На річці Гапа, поблизу села Римачі Любомльського району двоє громадян ловили рибу забороненим сітним знаряддям. Завдяки оперативним діям рейдової групи, порушники не встигли завдати шкоди рибному господарству.На осіб оформили протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ готують до передачі в суд для притягнення порушника до відповідальності. Заборонене знаряддя вилучили.Того ж дня завдяки повідомленню небайдужих громадян виявили безгосподарське майно на озері Світязь, що поблизу села Пульмо Шацького району на території Шацького національного парку. З водойми вилучили 3 мисинові сітки, загальною довжиною 200 метрів. У сітках знаходилася риба - 10 канадських сомів. Живу рибу випустили назад у водойму.

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