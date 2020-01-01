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На Рівненщині вбили військовослужбовця

На Рівненщині вбили військовослужбовця
У Дубні поліцейські затримали військовослужбовця за вбивство колеги.

Повідомлення до поліції про смерть 37-річного чоловіка надійшло від медиків учора, 26 липня, близько сьомої ранку, повідомляють на сайті ГУНП у Рівненській області.

Слідчо-оперативна група попередньо встановила, що близько о пів на першу ночі 30-річний військовослужбовець поблизу контрольно-пропускного пункту на ґрунті неприязних відносин наніс 37-річному колезі удар кулаком в обличчя, від якого він упав на асфальтне покриття. Потерпілий пішов у казарму, однак на ранок йому стало зле. Попри вжиті реанімаційні заходи врятувати життя йому не вдалося. Відповідно до лікарського свідоцтва смерть 37-річного чоловіка настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми з переломами кісток черепа та крововиливами в головний мозок.

У рамках досудового розслідування, розпочатого за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України, слідчі Дубенського відділу поліції затримали 30-річного чоловіка в порядку статті 208 КПК України та повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Санкція інкримінованої підозрюваному статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Слідчі дії тривають. Поліцейські встановлюють усі обставини скоєного злочину.


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Теги: Дубно, смерть, військовий
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