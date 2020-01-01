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Лучанка віддала шахраям 60 тисяч гривень

Лучанка віддала шахраям 60 тисяч гривень
За минулі вихідні двоє волинян попалися на "гачок" шахраїв.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Так, учора по обіді шахраї зателефонували 41-річній лучанці та повідомили, що її банківською картою намагаються оплатити покупки. Жінка, аби уникнути втрат, повідомила секретні коди з трьох банківських карт зловмисникам. У результаті ті заволоділи 60 тисячами гривень.

А житель Камінь-Каширського району придбав через мережу Інтернет зварювальний апарат за 5 тис. 500 грн. Покупку чоловік оплатив через банківський термінал, проте товар не отримав, а з продавцем більше зв’язатися не зміг.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Луцьк, шахраї, поліція
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