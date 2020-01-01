Лучанка віддала шахраям 60 тисяч гривень





Про це



Так, учора по обіді шахраї зателефонували 41-річній лучанці та повідомили, що її банківською картою намагаються оплатити покупки. Жінка, аби уникнути втрат, повідомила секретні коди з трьох банківських карт зловмисникам. У результаті ті заволоділи 60 тисячами гривень.



А житель Камінь-Каширського району придбав через мережу Інтернет зварювальний апарат за 5 тис. 500 грн. Покупку чоловік оплатив через банківський термінал, проте товар не отримав, а з продавцем більше зв’язатися не зміг.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулі вихідні двоє волинян попалися на "гачок" шахраїв.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Так, учора по обіді шахраї зателефонували 41-річній лучанці та повідомили, що її банківською картою намагаються оплатити покупки. Жінка, аби уникнути втрат, повідомила секретні коди з трьох банківських карт зловмисникам. У результаті ті заволоділи 60 тисячами гривень.А житель Камінь-Каширського району придбав через мережу Інтернет зварювальний апарат за 5 тис. 500 грн. Покупку чоловік оплатив через банківський термінал, проте товар не отримав, а з продавцем більше зв’язатися не зміг.

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