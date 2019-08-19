На заробітках у Польщі помер волинянин

Віталій Криштофор з Нововолинська.



Рідні заробітчанина збирають кошти, щоб перевезти тіло чоловіка додому, пише



Щоб допомогти сім’ї, кошти можна надіслати на картку ПриватБанку:



5168 7574 0715 4683 – Криштофор Любов Євгенівна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 24-го липня у Польщі на заробітках від інсульту помер 49-річнийз Нововолинська.Рідні заробітчанина збирають кошти, щоб перевезти тіло чоловіка додому, пише БУГ . Для цього необхідно близько 3000 доларів. У сім’ї немає таких грошей, тому звертаються за допомогою до небайдужих.Щоб допомогти сім’ї, кошти можна надіслати на картку ПриватБанку:

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