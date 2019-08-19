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На заробітках у Польщі помер волинянин

На заробітках у Польщі помер волинянин
24-го липня у Польщі на заробітках від інсульту помер 49-річний Віталій Криштофор з Нововолинська.

Рідні заробітчанина збирають кошти, щоб перевезти тіло чоловіка додому, пише БУГ. Для цього необхідно близько 3000 доларів. У сім’ї немає таких грошей, тому звертаються за допомогою до небайдужих.

Щоб допомогти сім’ї, кошти можна надіслати на картку ПриватБанку:

5168 7574 0715 4683 – Криштофор Любов Євгенівна.

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Теги: Польща, заробітчанин, смерть, інсульт, допомога
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