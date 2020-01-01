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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині зафіксували нові випадки коронавірусу станом на ранок 28 липня

Де на Волині зафіксували нові випадки коронавірусу станом на ранок 28 липня
За останню добу на Волині зареєстрували 32 нових випадки захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 11, Луцький район – 1, Любешівський район – 11, Горохівський район – 3, Рожищенський район – 3, Ківерцівський район – 1, Ковельський район – 1, Локачинський район – 1.

Одужало за добу 50 осіб. Один випадок хвороби завершився летально (помер мешканець Камінь-Каширський району, мав хронічні супутні захворювання). Про це йдеться на сайті Волинської ОДА.

Загалом, станом на 28 липня в області зареєстровано 3648 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР.

Одужало 2588 осіб. 84 випадки хвороби завершилися летально.

Загалом коронавірусну хворобу виявили:

м. Луцьк – 848 випадків, в т.ч. 18 летальних;
Луцький район – 322 випадки, в т.ч. 3 летальних;
Ковельський район – 396 випадків, в тому числі 11 летальних;
Ківерцівський район – 417 випадків, в т.ч. 10 летальних;
Камінь-Каширський район – 246 випадків, в т.ч. 9 летальних;
Ратнівський район – 169 випадків, в т.ч. 6 летальних;
Володимир-Волинський район – 254 випадки, в т.ч. 3 летальних;
м. Нововолинськ – 215 випадків, в т.ч. 8 летальних;
Іваничівський район – 68 випадків;
Горохівський район – 166 випадки, в тому числі 2 летальних;
Маневицький район – 123 випадки, в тому числі 5 летальних;
Старовижівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальних;
Любешівський район – 103 випадки, в тому числі 3 летальних;
Турійський район – 52 випадки, в тому числі 1 летальний;
Любомльський район – 52 випадки;
Рожищенський район – 53 випадки, в тому числі 2 летальних;
Локачинський район – 47 випадків;
Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.

За попередню добу надійшло 33 повідомлення про підозру на COVID-19. По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього вірусологічною лабораторією обстежено 20 317 осіб, в тому числі за останню добу – 48 осіб.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: В Україні станом на 28 липня зафіксували 66 575 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них за добу – 919.

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Теги: коронавірус, Волинь, Луцьк, інфекція, хвороба
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