Де на Волині зафіксували нові випадки коронавірусу станом на ранок 28 липня
Сьогодні, 09:54
За останню добу на Волині зареєстрували 32 нових випадки захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 11, Луцький район – 1, Любешівський район – 11, Горохівський район – 3, Рожищенський район – 3, Ківерцівський район – 1, Ковельський район – 1, Локачинський район – 1.
Одужало за добу 50 осіб. Один випадок хвороби завершився летально (помер мешканець Камінь-Каширський району, мав хронічні супутні захворювання). Про це йдеться на сайті Волинської ОДА.
Загалом, станом на 28 липня в області зареєстровано 3648 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР.
Одужало 2588 осіб. 84 випадки хвороби завершилися летально.
Загалом коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 848 випадків, в т.ч. 18 летальних;
Луцький район – 322 випадки, в т.ч. 3 летальних;
Ковельський район – 396 випадків, в тому числі 11 летальних;
Ківерцівський район – 417 випадків, в т.ч. 10 летальних;
Камінь-Каширський район – 246 випадків, в т.ч. 9 летальних;
Ратнівський район – 169 випадків, в т.ч. 6 летальних;
Володимир-Волинський район – 254 випадки, в т.ч. 3 летальних;
м. Нововолинськ – 215 випадків, в т.ч. 8 летальних;
Іваничівський район – 68 випадків;
Горохівський район – 166 випадки, в тому числі 2 летальних;
Маневицький район – 123 випадки, в тому числі 5 летальних;
Старовижівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальних;
Любешівський район – 103 випадки, в тому числі 3 летальних;
Турійський район – 52 випадки, в тому числі 1 летальний;
Любомльський район – 52 випадки;
Рожищенський район – 53 випадки, в тому числі 2 летальних;
Локачинський район – 47 випадків;
Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.
За попередню добу надійшло 33 повідомлення про підозру на COVID-19. По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього вірусологічною лабораторією обстежено 20 317 осіб, в тому числі за останню добу – 48 осіб.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: В Україні станом на 28 липня зафіксували 66 575 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них за добу – 919.
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Одужало за добу 50 осіб. Один випадок хвороби завершився летально (помер мешканець Камінь-Каширський району, мав хронічні супутні захворювання). Про це йдеться на сайті Волинської ОДА.
Загалом, станом на 28 липня в області зареєстровано 3648 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР.
Одужало 2588 осіб. 84 випадки хвороби завершилися летально.
Загалом коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 848 випадків, в т.ч. 18 летальних;
Луцький район – 322 випадки, в т.ч. 3 летальних;
Ковельський район – 396 випадків, в тому числі 11 летальних;
Ківерцівський район – 417 випадків, в т.ч. 10 летальних;
Камінь-Каширський район – 246 випадків, в т.ч. 9 летальних;
Ратнівський район – 169 випадків, в т.ч. 6 летальних;
Володимир-Волинський район – 254 випадки, в т.ч. 3 летальних;
м. Нововолинськ – 215 випадків, в т.ч. 8 летальних;
Іваничівський район – 68 випадків;
Горохівський район – 166 випадки, в тому числі 2 летальних;
Маневицький район – 123 випадки, в тому числі 5 летальних;
Старовижівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальних;
Любешівський район – 103 випадки, в тому числі 3 летальних;
Турійський район – 52 випадки, в тому числі 1 летальний;
Любомльський район – 52 випадки;
Рожищенський район – 53 випадки, в тому числі 2 летальних;
Локачинський район – 47 випадків;
Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.
За попередню добу надійшло 33 повідомлення про підозру на COVID-19. По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього вірусологічною лабораторією обстежено 20 317 осіб, в тому числі за останню добу – 48 осіб.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: В Україні станом на 28 липня зафіксували 66 575 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них за добу – 919.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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