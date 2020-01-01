Де на Волині зафіксували нові випадки коронавірусу станом на ранок 28 липня





Одужало за добу 50 осіб. Один випадок хвороби завершився летально (помер мешканець Камінь-Каширський району, мав хронічні супутні захворювання). Про це йдеться на



Загалом, станом на 28 липня в області зареєстровано 3648 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР.



Одужало 2588 осіб. 84 випадки хвороби завершилися летально.



Загалом коронавірусну хворобу виявили:



м. Луцьк – 848 випадків, в т.ч. 18 летальних;

Луцький район – 322 випадки, в т.ч. 3 летальних;

Ковельський район – 396 випадків, в тому числі 11 летальних;

Ківерцівський район – 417 випадків, в т.ч. 10 летальних;

Камінь-Каширський район – 246 випадків, в т.ч. 9 летальних;

Ратнівський район – 169 випадків, в т.ч. 6 летальних;

Володимир-Волинський район – 254 випадки, в т.ч. 3 летальних;

м. Нововолинськ – 215 випадків, в т.ч. 8 летальних;

Іваничівський район – 68 випадків;

Горохівський район – 166 випадки, в тому числі 2 летальних;

Маневицький район – 123 випадки, в тому числі 5 летальних;

Старовижівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальних;

Любешівський район – 103 випадки, в тому числі 3 летальних;

Турійський район – 52 випадки, в тому числі 1 летальний;

Любомльський район – 52 випадки;

Рожищенський район – 53 випадки, в тому числі 2 летальних;

Локачинський район – 47 випадків;

Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.



За попередню добу надійшло 33 повідомлення про підозру на COVID-19. По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього вірусологічною лабораторією обстежено 20 317 осіб, в тому числі за останню добу – 48 осіб.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: В Україні станом на 28 липня зафіксували 66 575 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них за добу – 919.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останню добу на Волині зареєстрували 32 нових випадки захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 11, Луцький район – 1, Любешівський район – 11, Горохівський район – 3, Рожищенський район – 3, Ківерцівський район – 1, Ковельський район – 1, Локачинський район – 1.Одужало за добу 50 осіб. Один випадок хвороби завершився летально (помер мешканець Камінь-Каширський району, мав хронічні супутні захворювання). Про це йдеться на сайті Волинської ОДА.Загалом, станом на 28 липня в області зареєстровано 3648 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР.Одужало 2588 осіб. 84 випадки хвороби завершилися летально.м. Луцьк – 848 випадків, в т.ч. 18 летальних;Луцький район – 322 випадки, в т.ч. 3 летальних;Ковельський район – 396 випадків, в тому числі 11 летальних;Ківерцівський район – 417 випадків, в т.ч. 10 летальних;Камінь-Каширський район – 246 випадків, в т.ч. 9 летальних;Ратнівський район – 169 випадків, в т.ч. 6 летальних;Володимир-Волинський район – 254 випадки, в т.ч. 3 летальних;м. Нововолинськ – 215 випадків, в т.ч. 8 летальних;Іваничівський район – 68 випадків;Горохівський район – 166 випадки, в тому числі 2 летальних;Маневицький район – 123 випадки, в тому числі 5 летальних;Старовижівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальних;Любешівський район – 103 випадки, в тому числі 3 летальних;Турійський район – 52 випадки, в тому числі 1 летальний;Любомльський район – 52 випадки;Рожищенський район – 53 випадки, в тому числі 2 летальних;Локачинський район – 47 випадків;Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.За попередню добу надійшло 33 повідомлення про підозру на COVID-19. По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього вірусологічною лабораторією обстежено 20 317 осіб, в тому числі за останню добу – 48 осіб.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію