Мешканці Вишкова влаштували велоакцію під мерією на підтримку маршрутів №26 та 26а. ФОТО

Мешканці мікрорайону Вишків влаштували велоакцію на підтримку маршрутів №26 та 26а: «Не вигадуйте велосипед – залишіть маршрут». Велопробіг на майже 5 кілометрів від Вишкова до Луцької міської ради відбувся у вівторок, 28 липня.«Вишків вкотре може лишитися без громадського транспорту, тож сідайте на велосипед і приєднуйтесь до нас», - зазначили напередодні організатори акції - члени ГО «Розвиток мікрорайонів міста».Голова громадської організаціїрозповіла, що проблема із громадським транспортом існує ще із зими минулого року. Мешканці Вишкова тривалий час жили у напруженій ситуації, адже з 11 грудня, у зв`язку з розірванням договору з перевізником «Луцьке АТП 10 701», припинила курсувати маршрутка № 26а. Впродовж усього часу до сьогодні на ходу була лише одна. Нагадаємо, зважаючи на те, що мікрорайон Вишків не має тролейбусного сполучення, ЛПЕ повинне було забезпечити рух одного автобуса, який мав курсувати з мікрорайону до перехрестя проспекту Президента Грушевського та вулиці Стрілецька.Ще у грудні 2019 року лучани зареєстрували відповідну петицію.Нещодавно перевізник, який обслуговує цей маршрут написав заяву на звільнення у зв‘язку з неспроможністю оплачувати транспорт. «Я особисто перед тим була в директора тролейбусного депо, аби спільно розробити графіт курсування тієї одної маршрутки. А впродовж останніх пів року перевізник добивався, аби маршрут продовжили із вулиці Рівненської до «Епіцентру», думає, так прибуток буде більший і він зможе утримувати маршрут», - говорить Наталія Грушка.Минулого четверга це питання винесли на виконком, однак зняли.«Ми просимо залишити Вишкова з‘єднаним із Луцьком», - каже голова громадської організації.Водій маршрутки 26атакож прийшов на зустріч. Чоловік каже, що на цьому маршруті – вже протягом 16 років.«Раніше працювали на своїх автобусах, а зараз із батьком як наймані працівники. Пів року тому, коли прийшла реформа валідації, то ми із батьком були змушені змінювати роботу, бо наш перевізник збанкрутував і не підписався на нові умови. Зараз ми на тих самих граблях, знову наш перевізник пише відмову від маршруту, бо це не рентабельно. Невже перевізнику не можна допомогти або хоча б не заважати?», - каже водій.До мітингарів вийшов заступник начальника управління транспорту і зв'язку Луцької міської ради. «Трагізм ваших заяв - перебільшений, адже питання розірвання чи нерозірвання договору під час зняття з виконкому не стояло. Стояло лише питання розгляду його після звіту перевізників», - пояснює посадовець. Каже, що вони спочатку повинні отримати інформацію щодо виконання перевізниками договірних умов. «Питання розриву договору не стоїть. Зміна маршруту буде вноситися», - обіцяє Олександр Середа.Також зазначає, що основною умовою є дотримання правил валідації, які повинен контролювати сам перевізник.Натомість водій Роман Черняк стверджує, що перевізнику проконтролювати це нереально, навіть, якщо один буде чесним і дотримуватися правил, то не факт, що інші не прийматимуть гроші. «Ви ставите перевізника в такі умови, що він повинен платити гроші, аби його маршрут перевірили...», - каже Роман Черняк.«Ми з вами зібралися обговорити економічну частину маршруту чи зняття і зміну?», - відповідає посадовець.Водій маршрутки 26а розповів, що коли ввели систему валідації, то він щодня бігав поповнювати сітікадр, аби, коли люди йому платять гроші за проїзд, то він міг сплатити його картою за пасажирів.«За три місяці після встановлення нової системи у нас була стовідсоткова валідація, але, вибачте мене, я проїздив три місяці і відчув себе балваном. Всі навкруги їздять і беруть гроші, а я щодня бігаю поповнюю карту. Може це не перевізник винен, а контролюючі органи якось не так працюють», - каже водій, однак Середа стверджує протилежне і заявляє, що ці питання заслухають на виконкомі після звітів перевізників.Члени ГО «Розвиток мікрорайонів міста» передали Олександру Середі заяву прохання підтримати маршрут, який з‘єднує Луцьк і мікрорайон Вишків.Посадовець зазначив, що 30 липня відбудеться виконком, де піднімуть питання продовження маршруту до «Епіцентру».