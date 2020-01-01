На Херсонщині загинув поліцейський, рятуючи дітей у морі

Намагаючись врятувати дітей, на курорті загинув поліцейський.Зазначається, що у свої вихідні 33-річний старший сержант побачив, яку групу підлітків на надувних колах хвиля й течія відносять на глибину, - пише МВС України.Не вагаючись він кинувся їм на допомогу, а слідом – інші дорослі курортники. Підліткам допомогли дістатися берега, і тільки тоді, коли всі більш-менш заспокоїлися, учасники імпровізованої рятувальної операції помітили, що перший, хто поплив по дітей, зник. Його почали теж шукати, і знайшли мертвим.У пресслужбі поліції області повідомили, що наразі обставини загибелі поліцейського з’ясовує слідство.