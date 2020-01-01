На Херсонщині загинув поліцейський, рятуючи дітей у морі
Сьогодні, 12:45
Намагаючись врятувати дітей, на курорті загинув поліцейський.
Зазначається, що у свої вихідні 33-річний старший сержант побачив, яку групу підлітків на надувних колах хвиля й течія відносять на глибину, - пише МВС України.
Не вагаючись він кинувся їм на допомогу, а слідом – інші дорослі курортники. Підліткам допомогли дістатися берега, і тільки тоді, коли всі більш-менш заспокоїлися, учасники імпровізованої рятувальної операції помітили, що перший, хто поплив по дітей, зник. Його почали теж шукати, і знайшли мертвим.
У пресслужбі поліції області повідомили, що наразі обставини загибелі поліцейського з’ясовує слідство.
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Зазначається, що у свої вихідні 33-річний старший сержант побачив, яку групу підлітків на надувних колах хвиля й течія відносять на глибину, - пише МВС України.
Не вагаючись він кинувся їм на допомогу, а слідом – інші дорослі курортники. Підліткам допомогли дістатися берега, і тільки тоді, коли всі більш-менш заспокоїлися, учасники імпровізованої рятувальної операції помітили, що перший, хто поплив по дітей, зник. Його почали теж шукати, і знайшли мертвим.
У пресслужбі поліції області повідомили, що наразі обставини загибелі поліцейського з’ясовує слідство.
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