Без другої хвилі: у ВООЗ запевнили, що COVID-19 не має сезонного характеру





Про це пише Маргарет Гарріс.



"Люди продовжують думати про сезони. Що ми всі маємо усвідомити про новий вірус - що він поводиться інакше", - зазначила вона на онлайн-конференції в Женеві.



Вона також застерегла від сподівання на те, що COVID-19 має так звані хвилі - періоди різкого зростання та різкого зниження числа нових інфікованих.



"Це одна велика хвиля. Вона росте та знижується потроху", - додала вона.



Раніше генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреєсус заявив про посилення пандемії коронавірусу у світі. 27 липня він заявив, що збирає надзвичайну комісію.



За даними ВООЗ, за минулу добу у світі виявили 187,2 тис. нових випадків. Загальна кількість хворих склала 16,3 млн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Всесвітня організація охорони здоров'я 28 липня застерегла від самозаспокоєння стосовно зниження передачі коронавірусу влітку, заявивши, що вірус не поводиться як грип і не має сезонності.Про це пише lb.ua із посиланням на Reuters з посиланням на представницю ВООЗ"Люди продовжують думати про сезони. Що ми всі маємо усвідомити про новий вірус - що він поводиться інакше", - зазначила вона на онлайн-конференції в Женеві.Вона також застерегла від сподівання на те, що COVID-19 має так звані хвилі - періоди різкого зростання та різкого зниження числа нових інфікованих."Це одна велика хвиля. Вона росте та знижується потроху", - додала вона.Раніше генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреєсус заявив про посилення пандемії коронавірусу у світі. 27 липня він заявив, що збирає надзвичайну комісію.За даними ВООЗ, за минулу добу у світі виявили 187,2 тис. нових випадків. Загальна кількість хворих склала 16,3 млн.

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