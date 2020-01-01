У Згоранах в озері втопилась жінка





Про це Інформаційному агентству



Трагедія трапилася у вівторок, 28 липня, близько 23 години.



Як стало відомо, жінка 1975 року народження. Родом з села Будятичі Іваничівського району.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Згорани в озері Мале Згоранське потонула 45-річна жінка.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Трагедія трапилася у вівторок, 28 липня, близько 23 години.Як стало відомо, жінка 1975 року народження. Родом з села Будятичі Іваничівського району.

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