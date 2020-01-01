У Згоранах в озері втопилась жінка
Сьогодні, 09:53
В селі Згорани в озері Мале Згоранське потонула 45-річна жінка.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Трагедія трапилася у вівторок, 28 липня, близько 23 години.
Як стало відомо, жінка 1975 року народження. Родом з села Будятичі Іваничівського району.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Трагедія трапилася у вівторок, 28 липня, близько 23 години.
Як стало відомо, жінка 1975 року народження. Родом з села Будятичі Іваничівського району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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