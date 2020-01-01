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У Згоранах в озері втопилась жінка

У Згоранах в озері втопилась жінка
В селі Згорани в озері Мале Згоранське потонула 45-річна жінка.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Трагедія трапилася у вівторок, 28 липня, близько 23 години.

Як стало відомо, жінка 1975 року народження. Родом з села Будятичі Іваничівського району.

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Теги: озеро, утоплення, Волинь
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