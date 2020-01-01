У Любомлі в приватному господарстві трапилась пожежа





Інформація про загорання надійшло 28 липня о 21:30, - інформує ДСНС у Волинській області.



Перший підрозділ служби «101» прибув до місця події о 21:36. На пожежу виїжджали рятувальники з Любомля. А ліквідували пожежу о 22:07.



Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.





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