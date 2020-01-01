У Любомлі в приватному господарстві трапилась пожежа
Сьогодні, 10:27
У місті Любомлі в приватному господарстві виникла пожежа.
Інформація про загорання надійшло 28 липня о 21:30, - інформує ДСНС у Волинській області.
Перший підрозділ служби «101» прибув до місця події о 21:36. На пожежу виїжджали рятувальники з Любомля. А ліквідували пожежу о 22:07.
Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.
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Інформація про загорання надійшло 28 липня о 21:30, - інформує ДСНС у Волинській області.
Перший підрозділ служби «101» прибув до місця події о 21:36. На пожежу виїжджали рятувальники з Любомля. А ліквідували пожежу о 22:07.
Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.
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