У Луцьку два дні тривають протести: мітингують біля міськради, мунварти і прокуратури. ФОТО

Підприємці ринку «Центральний», представники громадських організацій та ветерани АТО Волині влаштували пікет під стінами департаменту муніципальної варти Луцькох міської ради на вулиці Богдана Хмельницького.За даними правоохоронців, під стінами департаменту 29 липня зібралося приблизно дві сотні протестувальників.Зазначимо, акція протесту розпочалася ще учора, 28 липня, під Луцькою міською радою, а згодом продовжилася у її стінах. Люди прийшли до керівництва міста із вимогою вибачитися за висловлювання, які мітингарі сприйняли як образу у бік ветеранів. Також вимагали звільнити очільницю департаменту муніципаьної вартита «розігнати» муніципалів.Поспілкуватися із Юлією Сиротинською їм вчора не вдалося, тож вирішили продовжити «безстрокову акцію» вже наступного дня, штурмуючи департамент мунварти, однак теж безуспішно.До приміщення нікого не пропустили. Активісти вирішили рушити до прокуратури, аби особисто передати звернення керівнику Луцької місцевої прокуратуриіз проханням розібратися у законності дій працівників департаменту муніципальної варти та зокрема її керівниці Юрії Сиротинської.Василь Корнесюк звернення прийняв, у прокуратурі його зареєстрували та передали копію активістам. За результатами розгляду мітингарі отримають письмову відповідь протягом наступного тижня.«Муніципальна варта повинна контролювати і вказувати органам місцевого самоврядування на проблеми, а не сідати за грейдер і демонтувати контейнери», – звернувся до посадовця підприємець із «Центрального» ринку. Зазначив, що судові процеси щодо ринку ще не завершилися, а, згідно з чинним законодавством, навіть після розгляду справ, у людей ще мала б бути можливість подавати апеляції.«Про те, чи потрібно організовувати муніципальну варту, або ж забороняти її діяльність, до компетенції прокуратури не відноситься. У нашій компетенції – здійснення нагляду за дотриманням законів, а проведення досудових розслідувань, які розпочаті за фактами протиправних дій, які здійснюються працівниками муніципальної варти здійснюються органами національної поліції, адже органу досудового розслідування у прокуратурі немає. Прокурори ж здійснюють нагляд за дотриманням законів слідчими під час проведення цього розслідування», – пояснює Василь Корнесюк.«Дуже просимо, аби ви дали оцінку ситуації та при можливості пришвидшили розгляд», – додав підприємець Петро Козіна.Зрештою, частина мітингувальників після візиту до прокуратури розійшлася, ще частина - відправилася на Старий ринок.