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Луцькрада проситиме парламент розслідувати трагедії під Іловайськом, Дебальцевим та Слов’янськом

Луцькрада проситиме парламент розслідувати трагедії під Іловайськом, Дебальцевим та Слов’янськом
Луцька міська рала ухвалила звернення до голови Верховної Ради України та голів депутатських фракцій щодо створення тимчасової слідчої комісії з розслідування обставин загибелі українських воїнів під Іловайськом, Дебальцевим та Слов’янськом.

Відповідне рішення прийняли сьогодні, 29 липня, під час сесії міської ради.

Ініціатор звернення – депутат Ігор Поліщук – зауважив, що трагедії із загибеллю воїнів біля Іловайська, Слов’янська і Дебальцевого Донецької області в 2014-му і 2015 роках досі не мають об’єктивного розслідування, натомість запитань і прихованої інформації – дуже багато.

Тож з метою встановлення справедливості та вшанування пам’яті загиблих та бійців, які захищали незалежність та цілісність України, луцькі депутати просять розслідувати ці трагедії і повідомити правду.

«Тільки офіційно під Іловайськом втрати нашої області складають понад сотню загиблих і зниклих безвісті воїнів та десятки сотень поранених та скалічених. Загальні втрати у війні - близько трьохсот загиблих і зниклих безвісті.

Нашу волинську 51-у ОМБР, яка брала участь в усіх гарячих точках війни в 2014-му році, а потім в складі 128-ї бригади під Дебальцевим, було незаконно розформовано, несправедливо звинувачено в зраді і дезертирстві. Кинуто тінь зрадників і боягузів на всю Волинську область», - йдеться у тексті звернення.

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Теги: Луцькрада, трагедії, звернення
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Коментарі 2
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5 РОКІВ ПРОЙШЛО
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скільки часу чекали, щоб перед виборами згадати....
мда Укроп думає тільки про себе і своїх слуг
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