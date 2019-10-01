Луцькрада проситиме парламент розслідувати трагедії під Іловайськом, Дебальцевим та Слов’янськом

Луцька міська рала ухвалила звернення до голови Верховної Ради України та голів депутатських фракцій щодо створення тимчасової слідчої комісії з розслідування обставин загибелі українських воїнів під Іловайськом, Дебальцевим та Слов’янськом.Відповідне рішення прийняли сьогодні, 29 липня, під час сесії міської ради.Ініціатор звернення – депутат– зауважив, що трагедії із загибеллю воїнів біля Іловайська, Слов’янська і Дебальцевого Донецької області в 2014-му і 2015 роках досі не мають об’єктивного розслідування, натомість запитань і прихованої інформації – дуже багато.Тож з метою встановлення справедливості та вшанування пам’яті загиблих та бійців, які захищали незалежність та цілісність України, луцькі депутати просять розслідувати ці трагедії і повідомити правду.«Тільки офіційно під Іловайськом втрати нашої області складають понад сотню загиблих і зниклих безвісті воїнів та десятки сотень поранених та скалічених. Загальні втрати у війні - близько трьохсот загиблих і зниклих безвісті.Нашу волинську 51-у ОМБР, яка брала участь в усіх гарячих точках війни в 2014-му році, а потім в складі 128-ї бригади під Дебальцевим, було незаконно розформовано, несправедливо звинувачено в зраді і дезертирстві. Кинуто тінь зрадників і боягузів на всю Волинську область», - йдеться у тексті звернення.