Збитки – понад 11 мільйонів гривень: СБУ виявила масштабну вирубку лісів. ФОТО





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Правоохоронці встановили ряд фактів незаконної вирубки цінних дерев посадовцями лісових господарств. За версією слідства, їхні дії не лише завдали державі великих збитків, а й стали причиною руйнівних повеней у цьому році.



Так на Житомирщині правоохоронці викрили незаконні порубки дерев лісгоспів при проведенні оздоровлення лісів. Незаконний бізнес «налагодив» керівник одного з державних лісогосподарських підприємств області. До її складу входили посадовці державної лісової охорони, спеціалізованого лісозахисного підприємства та комерсанти.



Протягом 3 років службовці державного підприємства проводили незаконні рубки лісу та вносили недостовірні відомості до службової документації. Тільки протягом серпня-вересня 2019 року там знищили понад 300 дерев різних порід на майже 2,5 мільйона гривень.



15 фігурантам повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 246, 358, 365, 366 Кримінального кодексу України, у складі організованої групи за різними видами співучасті.



Також оперативники СБУ викрили посадовців низки державних лісогосподарських підприємств, які налагодили незаконну вирубку лісу в Івано-Франківській та Закарпатській областях. Вони покривали вирубку в тому числі вікових дубів. Своїми діями зловмисники завдали державі шкоди на понад 11,5 мільйонів гривень.



За результатами обшуків та отриманих доказів повідомили про підозру 6 працівникам лісогосподарських підприємств про вчинення ними злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 367 КК України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ході спецоперації Служба безпеки України спільно зі слідчими ДБР задокументувала факти масштабної вирубки у держлісгоспах на заході та півночі України.Про це інформує пресслужба СБУ Правоохоронці встановили ряд фактів незаконної вирубки цінних дерев посадовцями лісових господарств. За версією слідства, їхні дії не лише завдали державі великих збитків, а й стали причиною руйнівних повеней у цьому році.Так на Житомирщині правоохоронці викрили незаконні порубки дерев лісгоспів при проведенні оздоровлення лісів. Незаконний бізнес «налагодив» керівник одного з державних лісогосподарських підприємств області. До її складу входили посадовці державної лісової охорони, спеціалізованого лісозахисного підприємства та комерсанти.Протягом 3 років службовці державного підприємства проводили незаконні рубки лісу та вносили недостовірні відомості до службової документації. Тільки протягом серпня-вересня 2019 року там знищили понад 300 дерев різних порід на майже 2,5 мільйона гривень.15 фігурантам повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 246, 358, 365, 366 Кримінального кодексу України, у складі організованої групи за різними видами співучасті.Також оперативники СБУ викрили посадовців низки державних лісогосподарських підприємств, які налагодили незаконну вирубку лісу в Івано-Франківській та Закарпатській областях. Вони покривали вирубку в тому числі вікових дубів. Своїми діями зловмисники завдали державі шкоди на понад 11,5 мільйонів гривень.За результатами обшуків та отриманих доказів повідомили про підозру 6 працівникам лісогосподарських підприємств про вчинення ними злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 367 КК України.

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