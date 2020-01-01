Внаслідок буревію у двох селах на Горохівщині люди сидять без газу
Сьогодні, 11:11
У селах Пірванче та Мирків Горохівського району буревій пошкодив внутрішні газопроводи житлових будинків.
Одразу після негоди аварійно-диспетчерська служба "104" локалізувала витоки газу, - інформує пресслужба "Волиньгазу".
Нагадаємо, що 29 липня у другій половині дня у Луцькому та Горохівському районі вирувала негода.
Тимчасово без газопостачання залишились 3 споживачі. Нині фахівці "Волиньгазу" ліквідовують наслідки буревію – проводять ремонтно-відновлювальні роботи.
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Одразу після негоди аварійно-диспетчерська служба "104" локалізувала витоки газу, - інформує пресслужба "Волиньгазу".
Нагадаємо, що 29 липня у другій половині дня у Луцькому та Горохівському районі вирувала негода.
Тимчасово без газопостачання залишились 3 споживачі. Нині фахівці "Волиньгазу" ліквідовують наслідки буревію – проводять ремонтно-відновлювальні роботи.
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