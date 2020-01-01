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Внаслідок буревію у двох селах на Горохівщині люди сидять без газу

Внаслідок буревію у двох селах на Горохівщині люди сидять без газу
У селах Пірванче та Мирків Горохівського району буревій пошкодив внутрішні газопроводи житлових будинків.

Одразу після негоди аварійно-диспетчерська служба "104" локалізувала витоки газу, - інформує пресслужба "Волиньгазу".

Нагадаємо, що 29 липня у другій половині дня у Луцькому та Горохівському районі вирувала негода.

Тимчасово без газопостачання залишились 3 споживачі. Нині фахівці "Волиньгазу" ліквідовують наслідки буревію – проводять ремонтно-відновлювальні роботи.
Внаслідок буревію у двох селах на Горохівщині люди сидять без газу
Внаслідок буревію у двох селах на Горохівщині люди сидять без газу
Внаслідок буревію у двох селах на Горохівщині люди сидять без газу
Внаслідок буревію у двох селах на Горохівщині люди сидять без газу


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Теги: Горохівщина, негода, газопроводи
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