У шерифів волинських громад відбулися навчання. ФОТО

На Волині відбулися теоретичні та практичні навчання у поліцейських офіцерів громад області.Навчання з дотриманням усіз карантинних норм відбулися на базі Ковельського відділу поліції.Навчання відбулись з метою підвищення рівння знань, умінь та навичок, необхідних для виконання службових обов‘язків в повсякденній роботі поліцейського офіцера громади.Також до проведення навчання були залученні найбільш підготовленні працівники управління патрульної поліції у Волинській області, які розповідали про складання адміністративних матеріалів в сфері правил дорожнього руху, а також оформлення дорожньо-транспортної пригоди.Навчання проводились на тему оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, вивчення ЗУ «Про запобігання та протидію домашньому насильсьтву», ЗУ «Про Національну поліцію», складання схем місця ДТП, під час обговорення розглядали проблемні питання, які можуть виникати під час порушень правил дорожнього руху.Також лектори наголошували на дотриманні службової дисципліни, недопущення фактів негідної повідінки поліцейських, як на службі так і поза службою.