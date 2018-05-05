У селі на Волині чорні археологи знайшли 10-кілограмову авіабомбу

На Волині 28 липня піротехніки знищили 2 вибухонебезпечних предмети часів минулої війни.Так, у селі Сільце Горохівського району чорні археологи знайшли 10-кілограмову авіабомбу. А в селі Бубнів Локачинського району на сінокосі чоловік натрапив на старий снаряд, - інформує УДСНС України у Волинській області.Про підозрілі предмети люди одразу ж повідомили до служби порятунку.Сапери ДСНС, які прибули за викликом, ідентифікували предмети як 1 артилерійський снаряд та 10-кілограмову авіабомбу часів Другої світової війни.Усі боєприпаси вилучили та знищили у встановленому порядку.До слова, загалом з початку року сапери ДСНС Волині вилучили та знищили 751 вибухонебезпечний предмет.