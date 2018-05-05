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У селі на Волині чорні археологи знайшли 10-кілограмову авіабомбу

У селі на Волині чорні археологи знайшли 10-кілограмову авіабомбу
На Волині 28 липня піротехніки знищили 2 вибухонебезпечних предмети часів минулої війни.

Так, у селі Сільце Горохівського району чорні археологи знайшли 10-кілограмову авіабомбу. А в селі Бубнів Локачинського району на сінокосі чоловік натрапив на старий снаряд, - інформує УДСНС України у Волинській області.

Про підозрілі предмети люди одразу ж повідомили до служби порятунку.

Сапери ДСНС, які прибули за викликом, ідентифікували предмети як 1 артилерійський снаряд та 10-кілограмову авіабомбу часів Другої світової війни.

Усі боєприпаси вилучили та знищили у встановленому порядку.

До слова, загалом з початку року сапери ДСНС Волині вилучили та знищили 751 вибухонебезпечний предмет.


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Теги: авіабомба, знахідка
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