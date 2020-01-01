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Померла лучанка, яка боролася зі страшною недугою

Померла лучанка, яка боролася зі страшною недугою
Лучанка Ірина Харькова, яка боролася із раком, померла.

Нагадамо, що у жінки діагностували пухлини в області хребта та ураження головного мозку. Жінка два роки боролась зі страшною недугою, - пишуть Волинські новини.

Серце лучанки перестало битися у п'ятницю, 31 липня.

Прощання з померлою відбудеться сьогодні, 31 липня, у Луцьку в Будинку панахиди з 14 до 19 год.

Поховають Ірину 1 серпня в селі Малинівка Рожищенського району.

Родина просить усіх небайдужих допомогти коштами маленьким діткам, які залишилися без матері.

Гроші можна переказати на картку сестри Ірини - 5169 3053 0307 8827 Назарчук Людмила Володимирівна.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost приносить щирі співчуття родині та знайомим померлої.

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Теги: смерть, лучанка, рак, Ірина Харькова
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