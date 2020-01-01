Померла лучанка, яка боролася зі страшною недугою

Ірина Харькова, яка боролася із раком, померла.



Нагадамо, що у жінки діагностували пухлини в області хребта та ураження головного мозку.



Серце лучанки перестало битися у п'ятницю, 31 липня.



Прощання з померлою відбудеться сьогодні, 31 липня, у Луцьку в Будинку панахиди з 14 до 19 год.



Поховають Ірину 1 серпня в селі Малинівка Рожищенського району.



Родина просить усіх небайдужих допомогти коштами маленьким діткам, які залишилися без матері.



Гроші можна переказати на картку сестри Ірини - 5169 3053 0307 8827 Назарчук Людмила Володимирівна.



Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost приносить щирі співчуття родині та знайомим померлої.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанка, яка боролася із раком, померла.Нагадамо, що у жінки діагностували пухлини в області хребта та ураження головного мозку. Жінка два роки боролась зі страшною недугою , - пишуть Волинські новини Серце лучанки перестало битися у п'ятницю, 31 липня.Прощання з померлою відбудеться сьогодні, 31 липня, у Луцьку в Будинку панахиди з 14 до 19 год.Поховають Ірину 1 серпня в селі Малинівка Рожищенського району.Родина просить усіх небайдужих допомогти коштами маленьким діткам, які залишилися без матері.Гроші можна переказати на картку сестри Ірини - 5169 3053 0307 8827 Назарчук Людмила Володимирівна.Редакціяприносить щирі співчуття родині та знайомим померлої.

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