Ранок 1 серпня: в Україні – 1172 нових випадки коронавірусу, на Волині – 45

В Україні станом на 1 серпня зафіксували 71 056 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них за останню добу – 1172.Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.Найбільше нових випадків хвороби за останню добу – у Львівській області (145).Протягом доби зафіксували 16 нових летальних випадків, а 556 пацієнтів одужали. За увесь час пандемії в Україні від ускладнень хвороби померли 1 709 людини, одужали - 39 308.На Волині за останню добу зафіксували 45 нових випадків хвороби. Загальна кількість хворих в області становить 3 828. 84 людини за увесь час померли від ускладнень хвороби. На щастя, жодна людина не померла протягом останньої доби. 2 788 людини в області вже одужали (32 за останню добу).