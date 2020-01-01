У Луцьку за майже 90 мільйонів гривень хочуть капітально відремонтувати вулицю





Відкриті торги для пошуку підрядника 30 липня оголосив департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради, - пише



Тендерні пропозиції прийматимуть до 17 серпня. Аукціон розпочнеться 18 серпня. Очікувана вартість робіт становить 89,26 мільйона гривень.



За ці кошти запланували здійснити підготовчі роботи (холодне фрезерування покриття, розбирання покриття, демонтаж бруківки), улаштування проїжджої частини з гарячої асфальтобетонної суміші, ремонт оглядових колодязів мереж водопостачання та каналізації з встановленням самонівеляційного люку та адаптаційної плити, облаштування технічних смуг, острівців безпеки, пішохідних і велосипедних доріжок, з’їздів, встановлення пішохідного огородження, нанесення пластикової горизонтальної розмітки, установку пластикового сигналізатора, встановлення дорожніх знаків, ремонт мережі дощоприймальної каналізації, будівництво дощоприймальних колодязів, будівництво трубопроводу, облаштування місця збору побутових відходів тощо.



Капітальний ремонт вулиці мають закінчити до 31 грудня наступного року. Гарантійний термін на виконані роботи становитиме вісім років.

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