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Курс валют у Луцьку на 3 серпня

Курс валют у Луцьку на 3 серпня
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.55, а продаж – 27.68.

Євро при купівлі становить – 32.35, продажу – 32.60.

Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.38.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.25, продаж – 7.30.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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