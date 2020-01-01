Де на Волині не буде світла 4 серпня. ПЕРЕЛІК АДРЕС

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 4 серпня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. КТП-193 Л-1,2 09:00 -17:00с. Орані2. КТП-336 Л-2 09:00 -17:00 Відділення зв’язку, магазин с. Микитичі, вул: Молодіжна, Лугова3. КТП-143 09:00 -17:00 с. Острівок, вул.: Шкільна, Миру4. КТП-290 Л-18 10:00 -17:00 м. Володимир-Волинський, вул.: Старицького1 КТП75 9.00-17.00 Молитовний будинок,ФОП Томашук Г.Т., ларьок. смт. Мар'янівка:вул. Соборна, вул. І. Франка,вул. Лугова, вул. За річкою,вул. Озерна, вул. Б. Хмельницького.1 Л-3 від КТП-126чистка траси 10:00-17:00 - с. Риковичі, вул. Центральна, вул. Волобаєва, вул. 8-го Березня2 Л-2 від КТП-25чистка траси 9:30-16:30 - с. Заболотці, вул. Садова, провулок Ставковий3 КТП-39к/р КТП 10:00-17:00 - с. Низкиничі, вул. Тиха, вул. Гагаріна, вул. Чкалова, вул. Незалежності, вул. Світла1. ПЛ-0,4кВ Л-2 Л-3 від КТП-62 09:30-17:00 П-ць Фарина Олександр Михайлович, С/Рада Пнівно, «УКРПОШТА», П-ць Поліщук Володим Олександрович, П-ць Фарина Олександра Андрійович м-н "Фаворит", П-ць Швиднюк Володимир Кирилович, П-ць Відьмук Тамара Михайлівна, П-ць Войтусік Людмила Федорівна с. Пнівне Вул Садова, Вул Перемоги, Вул Центральна, Вул Польова1 ПЛ-10 кВ 14-08 09:00-17:00ПЛ-10 кВ 14-08КТП-259ФОП Філюк Олександр ДмитровичФОП Аліферчук Михайло МихайловичФОП Кучер Любов ПетрівнаФОП Арендарчук Алла МиколаївнаФОП Кобилан Олександр ВасильовичФОП Януль Олександр ОлександровичТзОВ "Аптека Васса"ФОП Піцина Єва ХомівнаФОП Футрук Володимир МиколайовичФОП Дуб Володимир ПрокоповичФОП Данилевська Світлана ЮхимівнаПВКП "Василина"Цуманське ВУЖКГКТП-264 смт.ЦуманьЦуманська районна лікарня №4ФОП Януль Василь ОлександровичКТП-361 смт.ЦуманьТзОВ ВКФ "Софія"ФОП Глушко Ігор ОлександровичЦуманське споживче товариствоФОП Януль Олександр ОлександровичКТП-573 смт.ЦуманьФОП Зубенко Л. В.КТП-517 смт.ЦуманьВолинська філія концерну радіомовлення , радіозв"язок ПЛ-10 кВ 14-08КТП-259 смт.Цуманьвул.Шевченка, буд.1-13вул.Чапаєва, буд.1-57,КТП-264 смт.ЦуманьКТП-361 смт.Цуманьвул.Шевченка, буд.14-20КТП-573 смт.ЦуманьКТП-517 смт.ЦуманьВул.Філатова частково2 ПЛ 0,4 кВ від КТП-142 12:00-14:00КТП-142 КТП-142 с.Борохіввул.Галаса, вул.Миру,1-19/непарні/,14-18/парні/ вул.Миру,2-12/парні/3 ПЛ 0,4 кВ від КТП-284 09:00-17:00КТП-284ФОП Новак Руслан Ростиславович КТП-284 с. Миловицявул. Миловиця, буд. 21,23-36,38а,38,39,41-45,46,48,54 вул. Миловиця, буд. (непарні 53-79,75а),66,68 с. Миловиця вул. Гончара, буд. 43,45,47а,47,49а,53,56,58,60,62,64,684 ПЛ 0,4 кВ від КТП-226 09:00-11:00КТП-226 с.ЛипноСГВК ім. Шевченка КТП-226вул.Прилужна,1-21,с.Липно5 ПЛ 0,4 кВ від КТП-344 11:00-13:00КТП-344 с.ЛипноСГВК ім. ШевченкаФОП Мазнюк В.К. КТП-344 с.Липно6 ПЛ 0,4 кВ від ЗТП-225 13:00-15:00ЗТП-225 с.ЛипноСГВК ім. ШевченкаРелігійна громада ХВЄ-п"ятидесятниківФОП Переходько Сергій Федорович ЗТП-225 с.Липновул.Садова,вул.Радянська,7 ПЛ 0,4 кВ від КТП-314 15:00-17:00КТП-314 с.ЛипнеФОП Гусак Тетяна МихайлівнаСГВК ім. Шевченка КТП-314 с.Липне1. ПЛ-0.4 кВ Л-2 КТП-22 9:00-17:00 - м.Нововолинськвул.Лопатінавул.Нахімовавул.Кропивницького 25-592. ПЛ-0.4 кВ Л-1, Л-3 КТП-41 9:00-17:00 склади КориткоПП "Буг" м.Нововолинськвул. Сокальська 1,3,2-16Вимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)2 ПЛ-0,4кВ від КТП-17 9:00-17:00 с.Кременець (бригада)3 ПЛ-0,4кВ від КТП-20 9:00-17:00 с.Кременець (артсвердловина, СКЗ, ГРП, в.Польова) с.Кременець, вул.Польова, Молодіжна, Рожищенська4 ПЛ-0,4кВ від КТП-279 9:00-17:00 с.Підгірне (церква, ФАП, магазини, клуб) с.Підгірне, вул.Л.Українки, І.Франка, Садова5 КТП-338 9:00-17:00 с.Єлизаветин, вул.Прилісна6 ПЛ-0,4кВ від ЩТП-505 9:00-17:00 с.Кременець, вул,Степана Бандери7 ПЛ-10кВ Л34-05 9:00-17:00 с.Тристень (повністю), с.Доросині (телятник, корівник, кормоцех, пилорама, тракторна бригада , ветдільниця, лікарня, магазини, с.Кияж (школа), с.Ворончин (ФАП, пилорама) с.Доросині, вул.Фріда, Шкільна, Миру, Л.Українки, с.Кияж, вул.Набережна, Тиха, Миру с.Ворончин, вул.Шкільна, Шевченка, с.Тристень, вул.Шевченка, Воробйова, Озерна, Шкільна, Незалежності1 КТП-66 Л-1 с Кримне 10:00 -16:00 ПП Грабовець.ПП Кавас. с Кримне вул:1 Травня,Центральна.2 ПЛ -10кВ Л 57-03 до ЛР-10кВ. 10:00- 17:00. .с Кримне, частково, вул:Молодіжна;.с Мокре х Язвина, .сСмолярі вул: Польова.3 ПЛ-10кВ Л 27-08 від ЛР-90. 10:00- 17:00. .с Глухи вул: Польова,Денисова,Першотравнева.1 ПЛ-0,4 кВКТП-44 10:00-16:30 ФОП Судюк В.М.- ДКУ с.Ревушки