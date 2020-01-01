Де на Волині не буде світла 4 серпня. ПЕРЕЛІК АДРЕС
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 4 серпня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. КТП-193 Л-1,2 09:00 -17:00
с. Орані
2. КТП-336 Л-2 09:00 -17:00 Відділення зв’язку, магазин с. Микитичі, вул: Молодіжна, Лугова
3. КТП-143 09:00 -17:00 с. Острівок, вул.: Шкільна, Миру
4. КТП-290 Л-18 10:00 -17:00 м. Володимир-Волинський, вул.: Старицького
Горохівський район
№
1 КТП75 9.00-17.00 Молитовний будинок,
ФОП Томашук Г.Т., ларьок. смт. Мар'янівка:
вул. Соборна, вул. І. Франка,
вул. Лугова, вул. За річкою,
вул. Озерна, вул. Б. Хмельницького.
Іваничівський район
1 Л-3 від КТП-126
чистка траси 10:00-17:00 - с. Риковичі, вул. Центральна, вул. Волобаєва, вул. 8-го Березня
2 Л-2 від КТП-25
чистка траси 9:30-16:30 - с. Заболотці, вул. Садова, провулок Ставковий
3 КТП-39
к/р КТП 10:00-17:00 - с. Низкиничі, вул. Тиха, вул. Гагаріна, вул. Чкалова, вул. Незалежності, вул. Світла
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-2 Л-3 від КТП-62 09:30-17:00 П-ць Фарина Олександр Михайлович, С/Рада Пнівно, «УКРПОШТА», П-ць Поліщук Володим Олександрович, П-ць Фарина Олександра Андрійович м-н "Фаворит", П-ць Швиднюк Володимир Кирилович, П-ць Відьмук Тамара Михайлівна, П-ць Войтусік Людмила Федорівна с. Пнівне Вул Садова, Вул Перемоги, Вул Центральна, Вул Польова
Ківерцівський район
1 ПЛ-10 кВ 14-08 09:00-17:00
ПЛ-10 кВ 14-08
КТП-259
ФОП Філюк Олександр Дмитрович
ФОП Аліферчук Михайло Михайлович
ФОП Кучер Любов Петрівна
ФОП Арендарчук Алла Миколаївна
ФОП Кобилан Олександр Васильович
ФОП Януль Олександр Олександрович
ТзОВ "Аптека Васса"
ФОП Піцина Єва Хомівна
ФОП Футрук Володимир Миколайович
ФОП Дуб Володимир Прокопович
ФОП Данилевська Світлана Юхимівна
ПВКП "Василина"
Цуманське ВУЖКГ
КТП-264 смт.Цумань
Цуманська районна лікарня №4
ФОП Януль Василь Олександрович
КТП-361 смт.Цумань
ТзОВ ВКФ "Софія"
ФОП Глушко Ігор Олександрович
Цуманське споживче товариство
ФОП Януль Олександр Олександрович
КТП-573 смт.Цумань
ФОП Зубенко Л. В.
КТП-517 смт.Цумань
Волинська філія концерну радіомовлення , радіозв"язок ПЛ-10 кВ 14-08
КТП-259 смт.Цумань
вул.Шевченка, буд.1-13
вул.Чапаєва, буд.1-57,
КТП-264 смт.Цумань
КТП-361 смт.Цумань
вул.Шевченка, буд.14-20
КТП-573 смт.Цумань
КТП-517 смт.Цумань
Вул.Філатова частково
2 ПЛ 0,4 кВ від КТП-142 12:00-14:00
КТП-142 КТП-142 с.Борохів
вул.Галаса, вул.Миру,1-19/непарні/,14-18/парні/ вул.Миру,2-12/парні/
3 ПЛ 0,4 кВ від КТП-284 09:00-17:00
КТП-284
ФОП Новак Руслан Ростиславович КТП-284 с. Миловиця
вул. Миловиця, буд. 21,23-36,38а,38,39,41-45,46,48,54 вул. Миловиця, буд. (непарні 53-79,75а),66,68 с. Миловиця вул. Гончара, буд. 43,45,47а,47,49а,53,56,58,60,62,64,68
4 ПЛ 0,4 кВ від КТП-226 09:00-11:00
КТП-226 с.Липно
СГВК ім. Шевченка КТП-226
вул.Прилужна,1-21,с.Липно
5 ПЛ 0,4 кВ від КТП-344 11:00-13:00
КТП-344 с.Липно
СГВК ім. Шевченка
ФОП Мазнюк В.К. КТП-344 с.Липно
6 ПЛ 0,4 кВ від ЗТП-225 13:00-15:00
ЗТП-225 с.Липно
СГВК ім. Шевченка
Релігійна громада ХВЄ-п"ятидесятників
ФОП Переходько Сергій Федорович ЗТП-225 с.Липно
вул.Садова,
вул.Радянська,
7 ПЛ 0,4 кВ від КТП-314 15:00-17:00
КТП-314 с.Липне
ФОП Гусак Тетяна Михайлівна
СГВК ім. Шевченка КТП-314 с.Липне
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4 кВ Л-2 КТП-22 9:00-17:00 - м.Нововолинськ
вул.Лопатіна
вул.Нахімова
вул.Кропивницького 25-59
2. ПЛ-0.4 кВ Л-1, Л-3 КТП-41 9:00-17:00 склади Коритко
ПП "Буг" м.Нововолинськ
вул. Сокальська 1,3,2-16
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1 ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)
2 ПЛ-0,4кВ від КТП-17 9:00-17:00 с.Кременець (бригада)
3 ПЛ-0,4кВ від КТП-20 9:00-17:00 с.Кременець (артсвердловина, СКЗ, ГРП, в.Польова) с.Кременець, вул.Польова, Молодіжна, Рожищенська
4 ПЛ-0,4кВ від КТП-279 9:00-17:00 с.Підгірне (церква, ФАП, магазини, клуб) с.Підгірне, вул.Л.Українки, І.Франка, Садова
5 КТП-338 9:00-17:00 с.Єлизаветин, вул.Прилісна
6 ПЛ-0,4кВ від ЩТП-505 9:00-17:00 с.Кременець, вул,Степана Бандери
7 ПЛ-10кВ Л34-05 9:00-17:00 с.Тристень (повністю), с.Доросині (телятник, корівник, кормоцех, пилорама, тракторна бригада , ветдільниця, лікарня, магазини, с.Кияж (школа), с.Ворончин (ФАП, пилорама) с.Доросині, вул.Фріда, Шкільна, Миру, Л.Українки, с.Кияж, вул.Набережна, Тиха, Миру с.Ворончин, вул.Шкільна, Шевченка, с.Тристень, вул.Шевченка, Воробйова, Озерна, Шкільна, Незалежності
Старовижівський район
1 КТП-66 Л-1 с Кримне 10:00 -16:00 ПП Грабовець.ПП Кавас. с Кримне вул:1 Травня,Центральна.
2 ПЛ -10кВ Л 57-03 до ЛР-10кВ. 10:00- 17:00. .с Кримне, частково, вул:Молодіжна;.с Мокре х Язвина, .сСмолярі вул: Польова.
3 ПЛ-10кВ Л 27-08 від ЛР-90. 10:00- 17:00. .с Глухи вул: Польова,Денисова,Першотравнева.
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-44 10:00-16:30 ФОП Судюк В.М.- ДКУ с.Ревушки
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. КТП-193 Л-1,2 09:00 -17:00
с. Орані
2. КТП-336 Л-2 09:00 -17:00 Відділення зв’язку, магазин с. Микитичі, вул: Молодіжна, Лугова
3. КТП-143 09:00 -17:00 с. Острівок, вул.: Шкільна, Миру
4. КТП-290 Л-18 10:00 -17:00 м. Володимир-Волинський, вул.: Старицького
Горохівський район
№
1 КТП75 9.00-17.00 Молитовний будинок,
ФОП Томашук Г.Т., ларьок. смт. Мар'янівка:
вул. Соборна, вул. І. Франка,
вул. Лугова, вул. За річкою,
вул. Озерна, вул. Б. Хмельницького.
Іваничівський район
1 Л-3 від КТП-126
чистка траси 10:00-17:00 - с. Риковичі, вул. Центральна, вул. Волобаєва, вул. 8-го Березня
2 Л-2 від КТП-25
чистка траси 9:30-16:30 - с. Заболотці, вул. Садова, провулок Ставковий
3 КТП-39
к/р КТП 10:00-17:00 - с. Низкиничі, вул. Тиха, вул. Гагаріна, вул. Чкалова, вул. Незалежності, вул. Світла
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-2 Л-3 від КТП-62 09:30-17:00 П-ць Фарина Олександр Михайлович, С/Рада Пнівно, «УКРПОШТА», П-ць Поліщук Володим Олександрович, П-ць Фарина Олександра Андрійович м-н "Фаворит", П-ць Швиднюк Володимир Кирилович, П-ць Відьмук Тамара Михайлівна, П-ць Войтусік Людмила Федорівна с. Пнівне Вул Садова, Вул Перемоги, Вул Центральна, Вул Польова
Ківерцівський район
1 ПЛ-10 кВ 14-08 09:00-17:00
ПЛ-10 кВ 14-08
КТП-259
ФОП Філюк Олександр Дмитрович
ФОП Аліферчук Михайло Михайлович
ФОП Кучер Любов Петрівна
ФОП Арендарчук Алла Миколаївна
ФОП Кобилан Олександр Васильович
ФОП Януль Олександр Олександрович
ТзОВ "Аптека Васса"
ФОП Піцина Єва Хомівна
ФОП Футрук Володимир Миколайович
ФОП Дуб Володимир Прокопович
ФОП Данилевська Світлана Юхимівна
ПВКП "Василина"
Цуманське ВУЖКГ
КТП-264 смт.Цумань
Цуманська районна лікарня №4
ФОП Януль Василь Олександрович
КТП-361 смт.Цумань
ТзОВ ВКФ "Софія"
ФОП Глушко Ігор Олександрович
Цуманське споживче товариство
ФОП Януль Олександр Олександрович
КТП-573 смт.Цумань
ФОП Зубенко Л. В.
КТП-517 смт.Цумань
Волинська філія концерну радіомовлення , радіозв"язок ПЛ-10 кВ 14-08
КТП-259 смт.Цумань
вул.Шевченка, буд.1-13
вул.Чапаєва, буд.1-57,
КТП-264 смт.Цумань
КТП-361 смт.Цумань
вул.Шевченка, буд.14-20
КТП-573 смт.Цумань
КТП-517 смт.Цумань
Вул.Філатова частково
2 ПЛ 0,4 кВ від КТП-142 12:00-14:00
КТП-142 КТП-142 с.Борохів
вул.Галаса, вул.Миру,1-19/непарні/,14-18/парні/ вул.Миру,2-12/парні/
3 ПЛ 0,4 кВ від КТП-284 09:00-17:00
КТП-284
ФОП Новак Руслан Ростиславович КТП-284 с. Миловиця
вул. Миловиця, буд. 21,23-36,38а,38,39,41-45,46,48,54 вул. Миловиця, буд. (непарні 53-79,75а),66,68 с. Миловиця вул. Гончара, буд. 43,45,47а,47,49а,53,56,58,60,62,64,68
4 ПЛ 0,4 кВ від КТП-226 09:00-11:00
КТП-226 с.Липно
СГВК ім. Шевченка КТП-226
вул.Прилужна,1-21,с.Липно
5 ПЛ 0,4 кВ від КТП-344 11:00-13:00
КТП-344 с.Липно
СГВК ім. Шевченка
ФОП Мазнюк В.К. КТП-344 с.Липно
6 ПЛ 0,4 кВ від ЗТП-225 13:00-15:00
ЗТП-225 с.Липно
СГВК ім. Шевченка
Релігійна громада ХВЄ-п"ятидесятників
ФОП Переходько Сергій Федорович ЗТП-225 с.Липно
вул.Садова,
вул.Радянська,
7 ПЛ 0,4 кВ від КТП-314 15:00-17:00
КТП-314 с.Липне
ФОП Гусак Тетяна Михайлівна
СГВК ім. Шевченка КТП-314 с.Липне
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4 кВ Л-2 КТП-22 9:00-17:00 - м.Нововолинськ
вул.Лопатіна
вул.Нахімова
вул.Кропивницького 25-59
2. ПЛ-0.4 кВ Л-1, Л-3 КТП-41 9:00-17:00 склади Коритко
ПП "Буг" м.Нововолинськ
вул. Сокальська 1,3,2-16
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1 ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)
2 ПЛ-0,4кВ від КТП-17 9:00-17:00 с.Кременець (бригада)
3 ПЛ-0,4кВ від КТП-20 9:00-17:00 с.Кременець (артсвердловина, СКЗ, ГРП, в.Польова) с.Кременець, вул.Польова, Молодіжна, Рожищенська
4 ПЛ-0,4кВ від КТП-279 9:00-17:00 с.Підгірне (церква, ФАП, магазини, клуб) с.Підгірне, вул.Л.Українки, І.Франка, Садова
5 КТП-338 9:00-17:00 с.Єлизаветин, вул.Прилісна
6 ПЛ-0,4кВ від ЩТП-505 9:00-17:00 с.Кременець, вул,Степана Бандери
7 ПЛ-10кВ Л34-05 9:00-17:00 с.Тристень (повністю), с.Доросині (телятник, корівник, кормоцех, пилорама, тракторна бригада , ветдільниця, лікарня, магазини, с.Кияж (школа), с.Ворончин (ФАП, пилорама) с.Доросині, вул.Фріда, Шкільна, Миру, Л.Українки, с.Кияж, вул.Набережна, Тиха, Миру с.Ворончин, вул.Шкільна, Шевченка, с.Тристень, вул.Шевченка, Воробйова, Озерна, Шкільна, Незалежності
Старовижівський район
1 КТП-66 Л-1 с Кримне 10:00 -16:00 ПП Грабовець.ПП Кавас. с Кримне вул:1 Травня,Центральна.
2 ПЛ -10кВ Л 57-03 до ЛР-10кВ. 10:00- 17:00. .с Кримне, частково, вул:Молодіжна;.с Мокре х Язвина, .сСмолярі вул: Польова.
3 ПЛ-10кВ Л 27-08 від ЛР-90. 10:00- 17:00. .с Глухи вул: Польова,Денисова,Першотравнева.
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-44 10:00-16:30 ФОП Судюк В.М.- ДКУ с.Ревушки
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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