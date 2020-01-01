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Екгравець «Волині» гратиме у чемпіонаті окупованого Криму

Екгравець «Волині» гратиме у чемпіонаті окупованого Криму
Футболіст команди першої шістки УПЛ та колишній "волинянин" вирішив перейти у псевдочемпіонат.

Захисник "Олександрії", який свого часу був гравцем "Волині", Антон Шендрик залишив команду Володимира Шарана і вже підписав контракт із Кримтеплицею із самопроголошеного чемпіонату Криму, - повідомляє footballhub.

Шендрик грав у складі "Олександрії" із 2012-го року, провів 147 матчів, забив 4 м’ячі і віддав 2 асисти. Разом із командою вигравав бронзові медалі УПЛ та виступав у груповому етапі Ліги Європи. 34-річний захисник є уродженцем Сімферополя. Окрім "Олександрії" Антон Шендрик також грав у складі "Оболоні", "Говерли" та "Волині".

Луцький період у кар'єрі Шендрика тривав недовго - зимою 2008 року перейшов до "Волині", але за "хрестоносців" не зіграв жодного матчу і в травні 2008-го перейшов у аматорський "Чорноморнафтогаз" з Севастополя.

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Теги: футбол, Волинь
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