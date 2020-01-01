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У Луцьку 4 серпня працює весь громадський транспорт

У Луцьку 4 серпня працює весь громадський транспорт
У Луцьку 4 серпня весь громадський транспорт працює в штатному режимі.

Про це повідомивна сторінці у facebook радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.

"Сьогодні на маршрути виїхало 140 маршруток та 42 тролейбуси. Весь громадський транспорт працює в штатному режимі", - йдеться у його дописі.

Нагадаємо, що у Луцьку вирішили не посилювати карантинні протиепідемічні заходи у зв’язку з тим, що місто потрапило у так звану «червону» зону згідно з рішенням комісії ТЕБ та НС.

А станом на ранок, 3 серпня, у місті вийшли на маршрути тролейбуси. Щоправда, переповнені "рогаті" не забирали пасажирів із зупинок.

У неділю, 2 серпня, поліція попереджала перевізників, аби ті не виходили на рейс з 3 серпня, інакше на них будуть складати протоколи. Така ж ситуація відбувалась з усіма іншими закладами, які не можуть працювати у «червоній» зоні. Кожен заклад отримав під розписку попередження про заборону працювати починаючи з 3 серпня.

Більше 70 підприємців та підприємств виступили проти обмежень та можливих штрафів.




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Теги: маршрутки, Луцьк
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