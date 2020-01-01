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У селі під Луцьком через аварію тимчасово не буде води

У селі під Луцьком через аварію тимчасово не буде води
Завтра, 5 серпня, в районі села Струмівка поблизу бару «Околиця» тимчасово не буде води.

Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».

Водопостачання буде відсутнє з 9:00 і до 18:00 у зв’язку з аварійним ремонтом ділянки водогону.

Споживачам рекомендують на цей час запастись водою. Перепрошують за тимчасові незручності.

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Теги: Струмівка, вода, відключення
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