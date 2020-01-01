У селі під Луцьком через аварію тимчасово не буде води





Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».



Водопостачання буде відсутнє з 9:00 і до 18:00 у зв’язку з аварійним ремонтом ділянки водогону.



Споживачам рекомендують на цей час запастись водою. Перепрошують за тимчасові незручності.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 5 серпня, в районі села Струмівка поблизу бару «Околиця» тимчасово не буде води.Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».Водопостачання буде відсутнє з 9:00 і до 18:00 у зв’язку з аварійним ремонтом ділянки водогону.Споживачам рекомендують на цей час запастись водою. Перепрошують за тимчасові незручності.

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