Директор підприємства на Волині відшкодував державі понад 200 тисяч гривень
Сьогодні, 18:19
Директор підприємства на Волині проводив махінації з грошима.
Слідчі встановили, що з серпня 2018 по грудень 2019 року посадовець вносив до актів приймання будівельних робіт недостовірні відомості про витрати підприємства щодо загального значення кошторисної заробітної плати, завищивши їх на понад 208 тис. грн, - інформує пресслужба прокуратури Волині.
Такі дії спричинили незаконне вилучення цих коштів на користь підприємства у замовників його послуг – двох територіальних громад Горохівського району, Горохівської районної ради та Головного територіального управління юстиції у Волинській області.
У ході досудового розслідування посадовець відшкодував усю завдану його незаконними діями шкоду.
Далі – слово за судом.
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Слідчі встановили, що з серпня 2018 по грудень 2019 року посадовець вносив до актів приймання будівельних робіт недостовірні відомості про витрати підприємства щодо загального значення кошторисної заробітної плати, завищивши їх на понад 208 тис. грн, - інформує пресслужба прокуратури Волині.
Такі дії спричинили незаконне вилучення цих коштів на користь підприємства у замовників його послуг – двох територіальних громад Горохівського району, Горохівської районної ради та Головного територіального управління юстиції у Волинській області.
У ході досудового розслідування посадовець відшкодував усю завдану його незаконними діями шкоду.
Далі – слово за судом.
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