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Через коротке замикання електромережі у селі на Волині горіла цегляна споруда

Через коротке замикання електромережі у селі на Волині горіла цегляна споруда
В селі Кумовище Горохівського району горіла цегляна господарська споруда.

Повідомлення про пожежу надійшло 4 серпня о 17:34, - інформує управління ДСНС у Волинській області.

На гасіння вирушили працівники місцевої пожежної охорони селища Сенкевичівка та рятівники міста Берестечка. До ліквідації пожежі залучали дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Пожежу локалізували о 18:15, а о 18:35 – ліквідували. Травмованих та загиблих немає.

Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

Також 4 серпня о 21:06 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння сухої трави на площі 0,4 га у селі Острів Ківерцівського району. За викликом виїхали рятувальники, але загорання загасив сусід жінки, котра підпалила суху траву на присадибній ділянці.

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Теги: пожежа, Волинь, цегляна споруда
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