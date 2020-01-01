Через коротке замикання електромережі у селі на Волині горіла цегляна споруда





Повідомлення про пожежу надійшло 4 серпня о 17:34, - інформує управління ДСНС у Волинській області.



На гасіння вирушили працівники місцевої пожежної охорони селища Сенкевичівка та рятівники міста Берестечка. До ліквідації пожежі залучали дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Пожежу локалізували о 18:15, а о 18:35 – ліквідували. Травмованих та загиблих немає.



Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.



Також 4 серпня о 21:06 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння сухої трави на площі 0,4 га у селі Острів Ківерцівського району. За викликом виїхали рятувальники, але загорання загасив сусід жінки, котра підпалила суху траву на присадибній ділянці.

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