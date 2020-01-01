Скільки коштують літні фрукти та кукурудза у Луцьку





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Ринкові ціни на добротні херсонські кавуни приємно здивують. Зараз найбільшу літню ягоду можна знайти за ціною 9 гривень за кілограм. І це навіть торгуватися не доведеться.



А ціни на диню на ринку доволі різні. Смачний літній фрукт можна придбати за ціною 20-25 гривень за кілограм. А якщо вам пощастить, і ви натрапите на добрих продавців - то кілограм дині обійдеться вам навіть у 15 гривень. Узбецькі дині коштують дорожче - близько 30 гривень за кілограм. Але по секрету продавці кажуть, що ті мало чим відрізняються від наших.



На ринках і вулицях Луцька активно продають кукурудзу. Ціни на цей літній смаколик вже досить довго тримаються у межах 45-50 гривень за кілограм і 12-13 гривень за качан. Можна знайти також і звичайну домашню кукурудзу за ціною - 7 гривень за штуку.



Літо - час ніжних і солодких абрикосів. Їх на ринках Луцька, як кажуть, від кольору - до вибору. Домашні абрикоси коштують на ринку 20-30 гривень за кілограм. Решту можна придбати за ціною 35-55 гривень.



Персики та нектарини також різняться, залежно від того, де вони виросли. Купити їх можна за ціною від 35 до 65 гривень за кілограм.



Неможливо пройти повз прилавки з виноградом. Вибирати його можна довго, а смакувати - ще довше. Ціни залежать від сорту, та коливаються у межах 50 - 75 гривень за кілограм.



Заполонили луцькі прилавки також і сливи. Сезонний фрукт покупцям обійдеться у 25-30 гривень за кілограм.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Літо - це пора, коли вдома у садку можна зібрати чи не більшу вітамінну бомбу, ніж на прилавках у продавців із Близького Сходу. Соковиті прохолодні кавуни, солодка кукурудза, персики, абрикоси і нектарини, сливи з кислинкою і виноград, яким просто неможливо наїстися. Якщо після цих слів вам не захотілося побігти на ринок - готуйтеся!Журналісти ІА "Конкурент" пофотографували для вас найсмачніші фрукти і кукурудзу, які можна знайти у Луцьку. Дивіться ціни - і біжіть за покупками.Ринкові ціни на добротні херсонські кавуни приємно здивують. Зараз найбільшу літню ягоду можна знайти за ціною 9 гривень за кілограм. І це навіть торгуватися не доведеться.А ціни на диню на ринку доволі різні. Смачний літній фрукт можна придбати за ціною 20-25 гривень за кілограм. А якщо вам пощастить, і ви натрапите на добрих продавців - то кілограм дині обійдеться вам навіть у 15 гривень. Узбецькі дині коштують дорожче - близько 30 гривень за кілограм. Але по секрету продавці кажуть, що ті мало чим відрізняються від наших.На ринках і вулицях Луцька активно продають кукурудзу. Ціни на цей літній смаколик вже досить довго тримаються у межах 45-50 гривень за кілограм і 12-13 гривень за качан. Можна знайти також і звичайну домашню кукурудзу за ціною - 7 гривень за штуку.Літо - час ніжних і солодких абрикосів. Їх на ринках Луцька, як кажуть, від кольору - до вибору. Домашні абрикоси коштують на ринку 20-30 гривень за кілограм. Решту можна придбати за ціною 35-55 гривень.Персики та нектарини також різняться, залежно від того, де вони виросли. Купити їх можна за ціною від 35 до 65 гривень за кілограм.Неможливо пройти повз прилавки з виноградом. Вибирати його можна довго, а смакувати - ще довше. Ціни залежать від сорту, та коливаються у межах 50 - 75 гривень за кілограм.Заполонили луцькі прилавки також і сливи. Сезонний фрукт покупцям обійдеться у 25-30 гривень за кілограм.

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