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У Нововолинську водій відмовив учаснику бойових дій на Донбасі у безкоштовному проїзді

У Нововолинську водій відмовив учаснику бойових дій на Донбасі у безкоштовному проїзді
5-го серпня у Нововолинську водій маршрутного таксі №2 відмовив учаснику бойових дій на Сході у безкоштовному проїзді.

Про це БУГу повідомив Андрій, який півтора року служив за контрактом в зоні ОСС.

Він розповів, що зайшов у транспорт та показав водієві посвідчення УБД, однак у безкоштовному проїзді водій відмовив.

“Сідав в маршрутне таксі, як учасник бойових дій, а водій мені відмовив. Аргументуючи це тим, що йому сказав так підприємець”,- каже чоловік.

Додав, що подібна ситуація у нього в Нововолинську вже була.

“Це вже вдруге стається, тоді водій був інший. Ніде подібного не зустрічав. Це тільки в нашому місті таке відношення від водіїв”, – зазначив він.

Андрій говорить, що поспішав, тому заплатив за проїзд. “Справа не в грошах. А в людях”, – зауважив учасник бойових дій.

У Нововолинську водій відмовив учаснику бойових дій на Донбасі у безкоштовному проїзді

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Теги: учасник бойових дій, Схід, транспорт
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Коментарі 1
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Водій вже повинний бути в Володимирі, в бригаді,переодітий в військову форму одягу і чекати ротації в зону АТО.
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