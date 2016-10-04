У Нововолинську водій відмовив учаснику бойових дій на Донбасі у безкоштовному проїзді
Сьогодні, 17:49
5-го серпня у Нововолинську водій маршрутного таксі №2 відмовив учаснику бойових дій на Сході у безкоштовному проїзді.
Про це БУГу повідомив Андрій, який півтора року служив за контрактом в зоні ОСС.
Він розповів, що зайшов у транспорт та показав водієві посвідчення УБД, однак у безкоштовному проїзді водій відмовив.
“Сідав в маршрутне таксі, як учасник бойових дій, а водій мені відмовив. Аргументуючи це тим, що йому сказав так підприємець”,- каже чоловік.
Додав, що подібна ситуація у нього в Нововолинську вже була.
“Це вже вдруге стається, тоді водій був інший. Ніде подібного не зустрічав. Це тільки в нашому місті таке відношення від водіїв”, – зазначив він.
Андрій говорить, що поспішав, тому заплатив за проїзд. “Справа не в грошах. А в людях”, – зауважив учасник бойових дій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це БУГу повідомив Андрій, який півтора року служив за контрактом в зоні ОСС.
Він розповів, що зайшов у транспорт та показав водієві посвідчення УБД, однак у безкоштовному проїзді водій відмовив.
“Сідав в маршрутне таксі, як учасник бойових дій, а водій мені відмовив. Аргументуючи це тим, що йому сказав так підприємець”,- каже чоловік.
Додав, що подібна ситуація у нього в Нововолинську вже була.
“Це вже вдруге стається, тоді водій був інший. Ніде подібного не зустрічав. Це тільки в нашому місті таке відношення від водіїв”, – зазначив він.
Андрій говорить, що поспішав, тому заплатив за проїзд. “Справа не в грошах. А в людях”, – зауважив учасник бойових дій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Водій вже повинний бути в Володимирі, в бригаді,переодітий в військову форму одягу і чекати ротації в зону АТО.
Останні новини
Показали, як змінюється луцька школа, яка не бачила ремонту понад пів століття. ФОТО
Сьогодні, 17:50
У Нововолинську водій відмовив учаснику бойових дій на Донбасі у безкоштовному проїзді
Сьогодні, 17:49
«Червона» карантинна зона: поліція зупиняє автобуси, які курсують через Луцьк. ВІДЕО
Сьогодні, 17:13