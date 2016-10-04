У Нововолинську водій відмовив учаснику бойових дій на Донбасі у безкоштовному проїзді





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Він розповів, що зайшов у транспорт та показав водієві посвідчення УБД, однак у безкоштовному проїзді водій відмовив.



“Сідав в маршрутне таксі, як учасник бойових дій, а водій мені відмовив. Аргументуючи це тим, що йому сказав так підприємець”,- каже чоловік.



Додав, що подібна ситуація у нього в Нововолинську вже була.



“Це вже вдруге стається, тоді водій був інший. Ніде подібного не зустрічав. Це тільки в нашому місті таке відношення від водіїв”, – зазначив він.



Андрій говорить, що поспішав, тому заплатив за проїзд. “Справа не в грошах. А в людях”, – зауважив учасник бойових дій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5-го серпня у Нововолинську водій маршрутного таксі №2 відмовив учаснику бойових дій на Сході у безкоштовному проїзді.Про це БУГу повідомив Андрій, який півтора року служив за контрактом в зоні ОСС.Він розповів, що зайшов у транспорт та показав водієві посвідчення УБД, однак у безкоштовному проїзді водій відмовив.“Сідав в маршрутне таксі, як учасник бойових дій, а водій мені відмовив. Аргументуючи це тим, що йому сказав так підприємець”,- каже чоловік.Додав, що подібна ситуація у нього в Нововолинську вже була.“Це вже вдруге стається, тоді водій був інший. Ніде подібного не зустрічав. Це тільки в нашому місті таке відношення від водіїв”, – зазначив він.Андрій говорить, що поспішав, тому заплатив за проїзд. “Справа не в грошах. А в людях”, – зауважив учасник бойових дій.

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