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У волинському місті автівка провалилася в люк. ФОТО, ВІДЕО

У волинському місті автівка провалилася в люк. ФОТО, ВІДЕО
У Нововолинську на 5-му мікрорайоні автомобіль провалився колесом у небезпечний колодязь.

Ще в березні БУГ повідомляв про аварійний люк, який розташований біля будинку номер 11. Однак по даний час змін не відбулося, - пише БУГ.

“Сьогодні тут застряг автомобіль, а завтра може трапитися біда”, – розповідають місцеві мешканці.

Самостійно виїхати з пастки автомобіль не зміг. Два чоловіки допомогли водієві, штовхаючи машину.

Відео зняли, коли водій вже виїхав із люка.

“Коли машина наїхала на люк, він перевернувся, водій не зміг далі рухатися. Довелося поставити люк на місце”, – розповідають очевидці.



Конструкція люку з маркуванням “Г” (вочевидь пожежний гідрант) не зафіксована (фото зроблені у серпні).

У волинському місті автівка провалилася в люк. ФОТО, ВІДЕО
У волинському місті автівка провалилася в люк. ФОТО, ВІДЕО

А так люк виглядав у березні:

У волинському місті автівка провалилася в люк. ФОТО, ВІДЕО
У волинському місті автівка провалилася в люк. ФОТО, ВІДЕО


Люди сподіваються, що відповідальні служби звернуть увагу на небезпеку біля 11-го будинку на 5-му мікрорайоні.

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Теги: Волинь, Нововолинськ
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