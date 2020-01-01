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Помер син співака Віктора Павліка, який боровся з раком

Помер син співака Віктора Павліка, який боровся з раком
Син співака Віктора Павлика Павло помер у 21 рік. Юнак не зміг перемогти онкологію.

Про це повідомила мати хлопця Лора Созаєва на своїй сторінці в Facebook, - пише УНІАН.

"Забрав Господь мого ангела!", - написала жінка, опублікувавши ролик з маленьким Павлом.



Павло Павлік довгий час боровся з раком кісток. Він пережив складну операцію, пройшов 18 курсів хіміотерапії і курс променевої терапії. В останні місяці Паші стало гірше: почала боліти ліва рука, відмовляти пальці і ноги. Хлопець пересувався за допомогою інвалідного візка. 20 червня цього року Павло написав листа у себе в Facebook, в якому розповів, як дізнався про хворобу і як до останнього вірив, що рак відступить. Він згадав своїх однокласників і розповів, що шкільні роки були найкращими в його житті.


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Теги: Віктор Павлік, син, рак
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