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На польському кордоні зловили трьох українців, які хотіли потайки провезти значну суму готівки

На польському кордоні зловили трьох українців, які хотіли потайки провезти значну суму готівки
У пунктах пропуску в Медиці та Корчовій польські митники виявили декількох громадян України, які намагалися потайки провезти багато готівки.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на podkarpackie.kas.gov.pl, у Корчовій при перевірці вантажівки, якою керував українець, польські митники виявили 75 тисяч британських фунтів.

Незадекларована готівка була схована в різних місцях кабіни авто: ящику для автозапчастин, в папці для документів, навіть в упаковці для паперових серветок. Водія за спробу потайки провезти гроші покарали штрафом в розмірі 26 тисяч злотих, який він заплатив на місці.

Подібна ситуація сталася в Медиці. Там співробітники митниці затримали двох громадян України, які перетинали кордон автомобілем. Серед багажу одного з них знайшли готівку на суму 15 тис. євро та 4 тис. гривень, а інший віз з собою 19 тис. євро та 100 тис. грн. Через те, що готівку перевозили через кордон без відповідної декларації, обоє сплатили штраф по 5200 злотих.

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Теги: готівка, польський кордон, штраф
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