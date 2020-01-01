На польському кордоні зловили трьох українців, які хотіли потайки провезти значну суму готівки





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Незадекларована готівка була схована в різних місцях кабіни авто: ящику для автозапчастин, в папці для документів, навіть в упаковці для паперових серветок. Водія за спробу потайки провезти гроші покарали штрафом в розмірі 26 тисяч злотих, який він заплатив на місці.



Подібна ситуація сталася в Медиці. Там співробітники митниці затримали двох громадян України, які перетинали кордон автомобілем. Серед багажу одного з них знайшли готівку на суму 15 тис. євро та 4 тис. гривень, а інший віз з собою 19 тис. євро та 100 тис. грн. Через те, що готівку перевозили через кордон без відповідної декларації, обоє сплатили штраф по 5200 злотих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У пунктах пропуску в Медиці та Корчовій польські митники виявили декількох громадян України, які намагалися потайки провезти багато готівки.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на podkarpackie.kas.gov.pl, у Корчовій при перевірці вантажівки, якою керував українець, польські митники виявили 75 тисяч британських фунтів.Незадекларована готівка була схована в різних місцях кабіни авто: ящику для автозапчастин, в папці для документів, навіть в упаковці для паперових серветок. Водія за спробу потайки провезти гроші покарали штрафом в розмірі 26 тисяч злотих, який він заплатив на місці.Подібна ситуація сталася в Медиці. Там співробітники митниці затримали двох громадян України, які перетинали кордон автомобілем. Серед багажу одного з них знайшли готівку на суму 15 тис. євро та 4 тис. гривень, а інший віз з собою 19 тис. євро та 100 тис. грн. Через те, що готівку перевозили через кордон без відповідної декларації, обоє сплатили штраф по 5200 злотих.

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