У Луцьку померли троє працівників драмтеатру





Про це



Пішли з життя ветеран театру, актор та режисер Анатолій Мельничук (06.08.2020), артист оркестру театру Микола Яциняк (21.07.2020) та інженер з пожежної безпеки Микола Панасюк (14.07.2020).



"Колектив театру висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Пам'ятаємо. Сумуємо", - йдеться у дописі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та знайомим померлих.







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