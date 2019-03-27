У Луцьку померли троє працівників драмтеатру
Сьогодні, 16:40
У Луцьку у липні-серпні відійшли у вічність троє працівників Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка.
Про це повідомляють на офіційній сторінці у Facebook.
Пішли з життя ветеран театру, актор та режисер Анатолій Мельничук (06.08.2020), артист оркестру театру Микола Яциняк (21.07.2020) та інженер з пожежної безпеки Микола Панасюк (14.07.2020).
"Колектив театру висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Пам'ятаємо. Сумуємо", - йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та знайомим померлих.
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Про це повідомляють на офіційній сторінці у Facebook.
Пішли з життя ветеран театру, актор та режисер Анатолій Мельничук (06.08.2020), артист оркестру театру Микола Яциняк (21.07.2020) та інженер з пожежної безпеки Микола Панасюк (14.07.2020).
"Колектив театру висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Пам'ятаємо. Сумуємо", - йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та знайомим померлих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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