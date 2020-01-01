Показали, який хочуть зробити фасад луцької школи №26





Про це повідомив на сторінці у facebook радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.



"Креативні та талановиті архітектори з міста Рівного розробили нам сміливий та цікавий дизайн фасадів 26 школи, який можна буде втілити зовсім незабаром", - йдеться у дописі.



Нагадаємо, що у Луцьку







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рівненські архітектори розробили новий дизайн фасаду однієї з найбільших шкіл Луцька.Про це повідомив на сторінці у facebook радник Луцького міського голови"Креативні та талановиті архітектори з міста Рівного розробили нам сміливий та цікавий дизайн фасадів 26 школи, який можна буде втілити зовсім незабаром", - йдеться у дописі.Нагадаємо, що у Луцьку триває ремонт школи № 15, яка знаходиться у Привокзальному мікрорайоні міста

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