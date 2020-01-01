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Показали, який хочуть зробити фасад луцької школи №26

Показали, який хочуть зробити фасад луцької школи №26
Рівненські архітектори розробили новий дизайн фасаду однієї з найбільших шкіл Луцька.

Про це повідомив на сторінці у facebook радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.

"Креативні та талановиті архітектори з міста Рівного розробили нам сміливий та цікавий дизайн фасадів 26 школи, який можна буде втілити зовсім незабаром", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, що у Луцьку триває ремонт школи № 15, яка знаходиться у Привокзальному мікрорайоні міста.
Показали, який хочуть зробити фасад луцької школи №26
Показали, який хочуть зробити фасад луцької школи №26



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Теги: школа, фасад, проект, Луцьк
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Коментарі 1
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Куди там луцьким архітекторам
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