Показали, який хочуть зробити фасад луцької школи №26
Сьогодні, 13:10
Рівненські архітектори розробили новий дизайн фасаду однієї з найбільших шкіл Луцька.
Про це повідомив на сторінці у facebook радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
"Креативні та талановиті архітектори з міста Рівного розробили нам сміливий та цікавий дизайн фасадів 26 школи, який можна буде втілити зовсім незабаром", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, що у Луцьку триває ремонт школи № 15, яка знаходиться у Привокзальному мікрорайоні міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив на сторінці у facebook радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
"Креативні та талановиті архітектори з міста Рівного розробили нам сміливий та цікавий дизайн фасадів 26 школи, який можна буде втілити зовсім незабаром", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, що у Луцьку триває ремонт школи № 15, яка знаходиться у Привокзальному мікрорайоні міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Куди там луцьким архітекторам
Останні новини
Показали, який хочуть зробити фасад луцької школи №26
Сьогодні, 13:10
Поблизу Луцька – аварія. ФОТО
Сьогодні, 12:21
Волинянка вирощує помідори досить незвичним способом
Сьогодні, 11:37